Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Revelan inconformidad del Gato Ortiz por exclusión de la lista de candidatos para el Mundial 2026

El &apos;Gato&apos; Ortiz se encargará del juego de Xolos y Bravos
Ramiro Pérez Vásquez 17:21 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El silbante llamó la atención por mostrar llavero del ‘Trionda’ en partido de Tigres vs Pachuca

Marco Antonio ‘El Gato’ Ortiz desató una imagen durante el juego entre Tigres y Pachuca, en donde portaba dos llaveros mundialistas, uno de ellos el balón oficial de la próxima justa veraniega y una mini trofeo, una situación que no pasó desapercibida. 

Luego de ese partido El Cantante Guerrero dejó un mensaje a través de su cuenta de X en donde resalta que es una forma de mostrar su inconformidad después de quedar fuera de la lista de los árbitros candidatos para el Mundial 2026.

“Es normal que el árbitro FIFA Marco "gato" Ortiz muestre mediante esos llaveros mundialistas su inconformidad por no estar en la lista de candidatos al Mundial 2026”, resalta el analista arbitral de TUDN en redes sociales.

Gato Ortiz pitando el Tigres vs. Pachuca l MexSport
Gato Ortiz pitando el Tigres vs. Pachuca l MexSport

Polémica declaración de El Cantante Guerrero 

Guerrero asegura que los elegidos no dependen de las cualidades si no de los recomendados: “Sus números en cancha y logros en LigaBBVAMX y Concacaf son muy buenos. Una muestra más que desde hace años no van los mejores a los mundiales. Van los recomendados”.

Gato Ortiz | IMAGO7

Cabe mencionar, que el Gato Ortiz ostenta Gafete FIFA, uno de los requisitos para ser elegible, además de experiencia en partidos de alta exigencia como finales, encuentros de selecciones o torneos continentales, y superar evaluaciones técnicas constantes sobre toma de decisiones, control del juego y uso del VAR.

A los requisitos se le añaden las pruebas físicas, que garantizan el ritmo competitivo durante todo el partido, así como el perfil psicológico del árbitro, clave para manejar presión, jugadores de élite y estadios llenos.

Gato Ortiz en el Tigres vs Pachuca l IMAGO7

¿Cómo fue su reciente partido?

Gato Ortiz estuvo nuevamente en la polémica, dentro del Tigres vs Pachuca, cuando decidió anular el gol de Salomón Rondón en una jugada que terminó por marcar el rumbo del encuentro. La acción, que en primera instancia parecía legítima, fue invalidada tras señalar una falta previa a favor de los felinos.

El árbitro consideró que existió una infracción en el forcejeo entre Christian Rivera y Rômulo Zwarg. La repetición mostró que ambos futbolistas se estaban sujetando mutuamente dentro del área. Rivera parecía tomar de la camiseta a Zwarg, pero al mismo tiempo el mediocampista brasileño también jalaba al rival en un intento por ganar la posición.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Liga MX
Últimos videos
Lo Último
20:12 Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
20:04 ¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
20:02 Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
19:53 Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
19:48 Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
19:37 ¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
19:31 Hijo de Efraín Juárez manda mensaje a su papá por su cumpleaños
19:27 Violencia llega a Edomex tras muerte de ‘El Mencho’: incendian Oxxos, banco y gasolineras
19:08 Loftus-Cheek, hospitalizado tras un fuerte choque con el portero; Milan se aleja del Inter
19:06 ¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James a nada de romper nuevo récord en la NBA
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
Contra
22/02/2026
Lista de carreteras bloqueadas en México tras muerte de El Mencho
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Futbol
22/02/2026
¡El América llegó a Brasil! El Scratch Du Coapa llega hasta el concierto de Bad Bunny en Sao Paulo
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
NFL
22/02/2026
Fernando Mendoza: de rechazado a prospecto número 1 en la NFL
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Futbol
22/02/2026
Jugadores de Chivas llegan a la concentración con el Tri en Querétaro pese al caos en Guadalajara
Xabi Alonso fue despedido prematuramente de acuerdo con exjugador | MEXSPORT
Futbol
22/02/2026
Exfutbolista español revienta al Real Madrid por el despido de Xabi Alonso: 'No le dieron lo que pidió'
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones
Basquetbol
22/02/2026
¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones