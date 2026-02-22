Revelan inconformidad del Gato Ortiz por exclusión de la lista de candidatos para el Mundial 2026

Marco Antonio ‘El Gato’ Ortiz desató una imagen durante el juego entre Tigres y Pachuca, en donde portaba dos llaveros mundialistas, uno de ellos el balón oficial de la próxima justa veraniega y una mini trofeo, una situación que no pasó desapercibida.

Luego de ese partido El Cantante Guerrero dejó un mensaje a través de su cuenta de X en donde resalta que es una forma de mostrar su inconformidad después de quedar fuera de la lista de los árbitros candidatos para el Mundial 2026.

“Es normal que el árbitro FIFA Marco "gato" Ortiz muestre mediante esos llaveros mundialistas su inconformidad por no estar en la lista de candidatos al Mundial 2026”, resalta el analista arbitral de TUDN en redes sociales.

Gato Ortiz pitando el Tigres vs. Pachuca l MexSport

Polémica declaración de El Cantante Guerrero

Guerrero asegura que los elegidos no dependen de las cualidades si no de los recomendados: “Sus números en cancha y logros en LigaBBVAMX y Concacaf son muy buenos. Una muestra más que desde hace años no van los mejores a los mundiales. Van los recomendados”.

Gato Ortiz | IMAGO7

Cabe mencionar, que el Gato Ortiz ostenta Gafete FIFA, uno de los requisitos para ser elegible, además de experiencia en partidos de alta exigencia como finales, encuentros de selecciones o torneos continentales, y superar evaluaciones técnicas constantes sobre toma de decisiones, control del juego y uso del VAR.

A los requisitos se le añaden las pruebas físicas, que garantizan el ritmo competitivo durante todo el partido, así como el perfil psicológico del árbitro, clave para manejar presión, jugadores de élite y estadios llenos.

Gato Ortiz en el Tigres vs Pachuca l IMAGO7

¿Cómo fue su reciente partido?

Gato Ortiz estuvo nuevamente en la polémica, dentro del Tigres vs Pachuca, cuando decidió anular el gol de Salomón Rondón en una jugada que terminó por marcar el rumbo del encuentro. La acción, que en primera instancia parecía legítima, fue invalidada tras señalar una falta previa a favor de los felinos.