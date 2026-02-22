Lamine Yamal se enoja por salir de cambio y Hansi Flick le lanza una 'advertencia'

Barcelona ganó y goleó a Levante después del descalabro del pasado lunes ante Girona en LaLiga. Este resultado le valió al conjunto culé recuperar el liderato del torneo, sin embargo, los reflectores del partido se los llevó Lamine Yamal por su reacción al salir de cambio.

Al minuto 88' cuando el conjunto azulgrana ganaba el partido 3-0, el técnico alemán Hansi Flick decidió sacar a Lamine Yamal del campo para darle oportunidad en los minutos finales a Roony Bardghji. Esta acción no fue bien recibida por el joven delantero quien mostró un rostro disgustado.

Hansi Flick aclara la situación

En la conferencia de prensa después del encuentro. Hansi Flick fue cuestionado sobre la reacción de Yamal al salir de cambio en vista del notable desagrado del extremo por la entrada de Roony.

Hansi Flick destacó la victoria y el buen funcionamiento del equipo además de declarar que Roony merecía minutos en el terreno de juego.

"¿La reacción de Lamine? No se trata de un jugador, se trata del equipo; hay otros futbolista que también merecen jugar. Si está molesto por su actuación es algo normal. Lo que importa es que ganamos hoy, para mi eso es lo importante. Tenemos jugadores que merecen minutos y Roony lo hizo bien".

Hansi Flick durante un partido de Barcelona | AP

Lamine Yamal ya había tenido una reacción similar al salir de cambio durante el partido de UEFA Champions League ante Eintrach Frankfurt donde fue sustituido al 89 y salió muy a regañadientes.

Jugadores de Barcelona en celebración contra Levante | AP

Resultado La Liga Barcelona vs Levante

Tras la derrota el pasado martes ante Girona. El conjunto blaugrana logró sacarse la espina y derrotó 3-0 a Levante. Los goles fueron de parte de Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín López. Con esta victoria, Barcelona recupera el liderato general de la competencia