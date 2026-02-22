Verificación de edad requerida
Barcelona golea a Levante y se recupera el Liderato de LaLiga
Triunfo, goleada y liderato. Barcelona no desaprovechó el tropiezo de Real Madrid en Pamplona este sábado, y se impuso de forma contundente en casa ante Levante. Con ello, el conjunto culé recuperó el liderato de LaLiga, mismo que duró apenas una semana en mano de los Merengues.
Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín López, que no se cansa de hacer golazos, fueron los anotadores de este domingo en el Camp Nou. Además, Joan García volvió a mostrar solidez bajo los tres palos para evitar que Levante metiera más presión a la escudera culé.
Fue apenas a los 20 segundos que el equipo visitante tuvo su primera oportunidad en una desatención defensiva, pero el arquero blaugrana evitó el gol del vestidor. Y minutos más tarde, ya con el 1-0 a favor del Barça, García nuevamente respondió con un buen achique para evitar el empate.
Barcelona supo capitalizar la superioridad
A pesar del par de sustos que hubo de cara al arco de García, los catalanes fueron superiores y en esta ocasión supieron capitalizar las oportunidades para el triunfo 3-0. Incluso pudieron hacer más grande la cosecha, pero las fallas de Robert Lewandowski, el palo y una doble atajada de Mathew Ryan evitaron una goleada más escandalosa.
Luego del primer susto por parte de Levante, Bernal aprovechó un centro de Eric García -luego de que Joao Cancelo recuperó en un tiro de esquina- y definió con un tiro raso a los cuatro minutos de juego. Mientras que superada la media hora, De Jong remató un centro adelantado del mismo Cancelo para el 2-0.
Ya en la segunda mitad, Fermín, que ingresó de cambio en el marco de la reaparición de Pedri, firmó un golazo al ángulo para el tercer tanto del compromiso. El mediocampista de 22 años recortó al centro y con un zurdazo a primer poste sentenció la victoria al minuto 80 del compromiso; fue su noveno gol de la temporada, cuarto en liga.
¿Cuándo vuelven a jugar Barcelona y Levante?
El triunfo para el equipo de Hansi Flick llegó en un momento importante, ya que la próxima semana los culés tendrán una prueba complicada contra Villarreal, de nuevo en el Estadio Camp Nou. El partido está programado para el sábado 28 de febrero a las 9:15 horas (tiempo del centro se México).
En cuanto a Levante, se encargará de abrir el telón de la Jornada 26 cuando reciba a Alavés en el Estadio Ciutat de València. El compromiso está programado para el viernes 27 de febrero, a las 14:00 horas y será clave para los Granotas si quieren mantener la aspiración de salir de zona de descenso.