Modifican fecha del Tapatío vs Tlaxcala por condiciones de seguridad en Jalisco

La Liga de Expansión MX anunció que el encuentro entre Tapatio y Tlaxcala, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, no se disputará en la fecha originalmente programada debido a la situación de seguridad que prevalece en el estado de Jalisco.

Equipo de Tapatío I IMAGO7

El partido estaba pactado para este domingo a las 16:00 horas en el Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez, inmueble que alberga los encuentros del conjunto rojiblanco. No obstante, los bloqueos carreteros y las afectaciones a la movilidad en distintos puntos de la entidad llevaron a las autoridades deportivas a tomar la determinación de reprogramarlo.

La LIGA BBVA Expansión MX informa que el partido de la jornada 7 del Torneo Clausura 2026, a disputarse el día de hoy a las 16:00 horas en el Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez, entre los clubes Tapatío y Tlaxcala, será reprogramado.

El encuentro se jugará el día de mañana, lunes 23 de febrero del 2026, en horario por confirmar, informó la Liga.

Liga de Expansión MX I IMAGO7

📰 La Liga BBVA Expansión MX informa: pic.twitter.com/Ul5QrPlUJS — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) February 22, 2026

De acuerdo con la información oficial, la medida se adoptó tras un análisis conjunto entre la liga, los clubes y las instancias correspondientes, priorizando la seguridad de todos los involucrados en la organización del evento, así como de la afición que tenía previsto asistir al estadio.

La Liga de Expansión MX señaló que el objetivo es garantizar que el compromiso se lleve a cabo en un entorno adecuado y sin riesgos, por lo que se decidió aplazar el duelo hasta contar con las condiciones necesarias.

El nuevo día para la celebración del partido será el lunes 23 de febrero de 2026, mientras que el horario quedará sujeto a confirmación en las próximas horas mediante los canales oficiales de la competencia y de ambas instituciones. También se informará oportunamente sobre los lineamientos para los boletos previamente adquiridos.