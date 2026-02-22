Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Modifican fecha del Tapatío vs Tlaxcala por condiciones de seguridad en Jalisco

Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga de Expansión I IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 12:32 - 22 febrero 2026
El Partido de la Liga de Expansión se vio afectado por el bienestar de las personas

La Liga de Expansión MX anunció que el encuentro entre Tapatio y Tlaxcala, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, no se disputará en la fecha originalmente programada debido a la situación de seguridad que prevalece en el estado de Jalisco.

Equipo de Tapatío I IMAGO7

El partido estaba pactado para este domingo a las 16:00 horas en el Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez, inmueble que alberga los encuentros del conjunto rojiblanco. No obstante, los bloqueos carreteros y las afectaciones a la movilidad en distintos puntos de la entidad llevaron a las autoridades deportivas a tomar la determinación de reprogramarlo.

La LIGA BBVA Expansión MX informa que el partido de la jornada 7 del Torneo Clausura 2026, a disputarse el día de hoy a las 16:00 horas en el Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez, entre los clubes Tapatío y Tlaxcala, será reprogramado.
El encuentro se jugará el día de mañana, lunes 23 de febrero del 2026, en horario por confirmar, informó la Liga. 
Liga de Expansión MX I IMAGO7

De acuerdo con la información oficial, la medida se adoptó tras un análisis conjunto entre la liga, los clubes y las instancias correspondientes, priorizando la seguridad de todos los involucrados en la organización del evento, así como de la afición que tenía previsto asistir al estadio.

La Liga de Expansión MX señaló que el objetivo es garantizar que el compromiso se lleve a cabo en un entorno adecuado y sin riesgos, por lo que se decidió aplazar el duelo hasta contar con las condiciones necesarias.

El nuevo día para la celebración del partido será el lunes 23 de febrero de 2026, mientras que el horario quedará sujeto a confirmación en las próximas horas mediante los canales oficiales de la competencia y de ambas instituciones. También se informará oportunamente sobre los lineamientos para los boletos previamente adquiridos.

