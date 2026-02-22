David Faitelson arremete contra la organización del Mundial 2026 tras violencia por muerte de 'El Mencho'

Entre la duda e incertidumbre tras los momentos de extensión en Jalisco ante la captura del líder de un grupo criminal, el periodista David Faitelson apareció en redes sociales para criticar la organización de la Copa del Mundo 2026 en México tras la inseguridad que existe en el país.

¿Qué dijo David Faitelson?

A través de sus redes sociales, David Faitelson mencionó que México se convertiría en el primer país que organiza un evento masivo tan importante mientras este se encuentra en ‘guerra’.

México podría ser el primer país en guerra (las cosas hay que decirlas como son) que organiza un evento masivo como un Mundial de Futbol…, escribió David Faitelson en su red social X.

Tras su crítica, varios de sus seguidores no tardaron en arremeter contra el comentarista y analista deportivo, asegurando que sus palabras estuvieron en fuera de lugar y un tanto exageradas.

¿Qué pasó en México?

En la mañana del domingo 22 de febrero, el narcotraficante líder de un grupo criminal fue abatido en Guadalajara, Jalisco, acción que causó bloqueos y enfrentamientos entre el ejército y grupos armados.

A solo cuatro meses de que ruede el balón Trionda en la cancha del Estadio Banorte (antes Azteca), la situación del crimen organizado podría ‘nublar’ lo que se espera sea una fiesta de verano, situación que preocupa a más de un fanático.

Por el momento la FIFA no ha metido ningún comunicado oficial, por lo que no se puede confirmar ni negar que el Mundial 2026 corra algún riesgo, teniendo en cuenta que una de las sedes principales es Guadalajara con el estadio Akron.