Azteca sorprende con decisión sobre Martinoli para el México vs Islandia

Una de las grandes noticias del mes pasado fue la ausencia de Christian Martinoli en varias de las transmisiones de Azteca 7. Pese a ser una de las caras principales de la televisora, el narrador no estuvo en el duelo amistosos entre México y Bolivia, generado polémica y rumores, mismo que lo ponen una vez más en duda para el siguiente amistoso del Tricolor.

Luis García y Christian Martinoli | IG: @garciaposti

¿Estará Martinoli en el México Islandia?

Luego de que Martinoli volvió a la acción en el Liga MX en el juego de Puebla vs América, correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026, los fanáticos comenzaron a preguntarse si su regreso era permanente, ante la situación, su compañero, David Medrano, salió a aclarar las dudas.

Durante la transmisión del Tigres vs Pachuca, ‘Don David’ confirmó que Martinoli volverá a narrar a la Selección Mexicana, a menos que ocurra un caso extraordinario en la semana del juego amistoso ante Islandia.

Zague, Martinoli y Luis García | IMAGO7

Medrano aseguró que Christian Martinoli volverá de lleno al asiento de narración a lado de Luis García, asegurando que la ausencia del cronista fue únicamente por una situación especial (misma que fue aclarada por el propio Martinoli).

Otro de los compañeros de Martinolli en el canal (Carlos Guerreo ‘Warrior’) hace un par de días también tuvo que desmentir en redes sociales varios rumores sobre una posible salida del narrador, e incluso rumores sobre una situación delicada de salud.

Martinoli y el 'Doctor' grabando su podcast | Captura de YouTube

Equipo completo rumbo al Mundial 2026

Uno de los equipos de transmisión favoritos del público en cuanto a narración es el de Azteca 7, comandado por Christian Martinoli, Luis García, Luis Roberto Alves ‘Zague’, Carlos Guerrero, Alvaro López Sordo, etc. Por lo que la ausencia de uno de ellos preocupó a más de un fanático.

Afortunadamente para los seguidores del canal y gracias a las declaraciones de Medrano, el equipo de Azteca 7 permanecerá intacto rumbo la próxima Copa del Mundo 2026, próxima a iniciarse el 11 de junio.