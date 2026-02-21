Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Azteca sorprende con decisión sobre Martinoli para el México vs Islandia

Luis García y Christian Martinoli | MEXSPORT
Aldo Martínez 16:20 - 21 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
David Medrano reveló en sus redes sociales el destino del querido narrador

Una de las grandes noticias del mes pasado fue la ausencia de Christian Martinoli en varias de las transmisiones de Azteca 7. Pese a ser una de las caras principales de la televisora, el narrador no estuvo en el duelo amistosos entre México y Bolivia, generado polémica y rumores, mismo que lo ponen una vez más en duda para el siguiente amistoso del Tricolor.

Luis García y Christian Martinoli | IG: @garciaposti

¿Estará Martinoli en el México Islandia?

 Luego de que Martinoli volvió a la acción en el Liga MX en el juego de Puebla vs América, correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026, los fanáticos comenzaron a preguntarse si su regreso era permanente, ante la situación, su compañero, David Medrano, salió a aclarar las dudas.

Durante la transmisión del Tigres vs Pachuca, ‘Don David’ confirmó que Martinoli volverá a narrar a la Selección Mexicana, a menos que ocurra un caso extraordinario en la semana del juego amistoso ante Islandia.

Zague, Martinoli y Luis García | IMAGO7

Medrano aseguró que Christian Martinoli volverá de lleno al asiento de narración a lado de Luis García, asegurando que la ausencia del cronista fue únicamente por una situación especial (misma que fue aclarada por el propio Martinoli).

Otro de los compañeros de Martinolli en el canal (Carlos Guerreo ‘Warrior’) hace un par de días también tuvo que desmentir en redes sociales varios rumores sobre una posible salida del narrador, e incluso rumores sobre una situación delicada de salud. 

Martinoli y el 'Doctor' grabando su podcast | Captura de YouTube

Equipo completo rumbo al Mundial 2026

Uno de los equipos de transmisión favoritos del público en cuanto a narración es el de Azteca 7, comandado por Christian Martinoli, Luis García, Luis Roberto Alves ‘Zague’, Carlos Guerrero, Alvaro López Sordo, etc. Por lo que la ausencia de uno de ellos preocupó a más de un fanático.

Afortunadamente para los seguidores del canal y gracias a las declaraciones de Medrano, el equipo de Azteca 7 permanecerá intacto rumbo la próxima Copa del Mundo 2026, próxima a iniciarse el 11 de junio.

Christian Martinoli | @martinolimx
Últimos videos
Lo Último
17:39 ¿La próxima heredera? Chaco Giménez presume a su hija como capitana
17:38 ¿Y el efecto Maximin? Lens cae en la primera titularidad del ex jugador del América
17:36 Juegos Olímpicos de Invierno: las 5 grandes historia de Milan-Cortina
17:22 ¿WhatsApp dejará de funcionar si no registras tu celular con CURP?
17:18 Manchester City se impone a Newcastle United y no se rinde por el título de la Premier League
17:13 Jaxon Smith-Njigba, de Seahawks, aspira a ser el receptor mejor pagado de la NFL
17:06 ¿Rumbo a WrestleMania? Logan Paul reconoce que podría enfrentar pronto a Bad Bunny
17:06 Cristiano Ronaldo celebró con bisht ante la afición de Al Nassr tras sus 964 goles
16:48 Vacunas y Waka Waka: usarán concierto de Shakira en el Zócalo para vacunar contra el sarampión
16:48 Comité Olímpico abre investigación contra Gianni Infantino tras su estrecha relación con Estados Unidos
Tendencia
1
Futbol Nacional ¡Se va tras entregar título! América anuncia inesperada baja
2
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
3
Contra Muere Willie Colón, uno de los grandes de la salsa: ¿De qué falleció el músico?
4
Empelotados ¿Álvaro Morales a TUDN? "El Brujo" revela ofertas 'irresistibles' de Televisa
5
Futbol ¿Se sube al Mundial? El guiño del Gato Ortiz a la Copa del Mundo
6
Empelotados ¿Conquista en puerta? Querido influencer invita a salir a Nailea Vidrio
Te recomendamos
¿La próxima heredera? Chaco Giménez presume a su hija como capitana
Empelotados
21/02/2026
¿La próxima heredera? Chaco Giménez presume a su hija como capitana
¿Y el efecto Maximin? Lens cae en la primera titularidad del ex jugador del América
Futbol
21/02/2026
¿Y el efecto Maximin? Lens cae en la primera titularidad del ex jugador del América
Juegos Olímpicos de Invierno: las 5 grandes historia de Milan-Cortina
Otros Deportes
21/02/2026
Juegos Olímpicos de Invierno: las 5 grandes historia de Milan-Cortina
¿WhatsApp dejará de funcionar si no registras tu celular con CURP?
Contra
21/02/2026
¿WhatsApp dejará de funcionar si no registras tu celular con CURP?
Haaland celebra tras el penal que le dio la remontada a Manchester City en su visita a Liverpool en la Premier League | AP
Futbol
21/02/2026
Manchester City se impone a Newcastle United y no se rinde por el título de la Premier League
Jaxon Smith-Njigba, de Seahawks, aspira a ser el receptor mejor pagado de la NFL
NFL
21/02/2026
Jaxon Smith-Njigba, de Seahawks, aspira a ser el receptor mejor pagado de la NFL