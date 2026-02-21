Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Manchester City se impone a Newcastle United y no se rinde por el título de la Premier League

Haaland celebra tras el penal que le dio la remontada a Manchester City en su visita a Liverpool en la Premier League | AP
Haaland puso el pase para el descuento del City | AP
Jorge Armando Hernández 17:18 - 21 febrero 2026
Los ciudadanos tienen en la mira al Arsenal, que se mantiene como líder de la temporada

El Manchester City sigue vivo en sus aspiraciones por la Premier League y este sábado, como parte de la Jornada 27, se llevó una victoria importante ante el Newcastle, acechando al Arsenal por el liderato del torneo.

Manchester City vence a Newcastle | AP

Nico O'Reilly fue el encargado de estrenar el marcador en el Etihad Stadium después de recibir un balón producto de un pase de derecha a izquierda y rematar frente al arco de Nick Pope, quien logró tocar el balón, pero no fue suficiente para detenerlo

Pero la ventaja se desvaneció por lo mismo que ha padecido el City todo el año: errores propios. Rubén Días quiso hacer un pase hacia el centro que rebotó en uno de sus compañeros y dejó la mesa servida para que Gordon se enfilara al marco y por poco venciera a Gianluigi Donnarumma, quien detuvo el disparo.

Finalmente, el empate para las urracas llegó al minuto 21' tras un tiro de esquina: Lewis Hall se encontró un rebote y no dudó en sacar el disparo, el cual se desvío al pegar con un defensa y Donnarumma no pudo atajarlo.

Gianluigi Donnarumma y Rodrigo agradecen a la afición de Manchester City | AP
Gianluigi Donnarumma y Rodrigo agradecen a la afición de Manchester City | AP

Los Citizens se fueron con todo al frente y sellaron la victoria con un trabajo de equipo: Semenyo dio un pase corto a Haaland, quien con una sutileza pocas veces vista en él bombeó el esférico y O'Reilly aprovechó para cabecear y mover la red.

El último susto corrió por parte de Sandro Tonali, quien sirvió el balón a Dan Burn para que rematara de cabeza, pero un fuera de lugar evitó la igualdad en Manchester.

Sandro Tonali | AP

¿Qué sigue para Manchester City?

Los Citizens se encuentran como segundo lugar en la clasificación de la Premier League, debajo del Arsenal. Próximamente les tocará verse las caras con Leeds como visitantes

