Atlas viene de atrás y derrota 3-2 al Atlético de San Luis

Sigue el invicto Rojinegro en casa. Atlas vino de atrás y le propinó una voltereta de 3-2 al Atlético de San Luis, el conjunto de Diego Cocca tuvo un inicio para el olvido y de la mano de Diego González, Eduardo Aguirre y del debutante Agustín Rodríguez se quedaron con el triunfo para mantener la buena racha en el Clausura 2026 de la Liga MX y seguir en la parte alta de la tabla general.

Agustín Rodríguez tras marcar su primer gol con Atlas I IMAGO7

En los primeros minutos del encuentro, Atlético de San Luis abrió el marcador, el cuadro visitante no perdonó a través de su goleador y con un error de la zaga defensiva Rojinegra llegó el 0-1. Jesús Medina sacó un pase filtrado para Joao Pedro, quien eludió la marca rival y con un recorte sacó un disparo cruzado para vencer a Camilo Vargas.

Atlético de San Luis fue contundente, con pocas llegadas obtuvieron el segundo tanto del encuentro. En una serie de rebotes dentro del área, Eduardo Águila aprovechó las desatenciones de la zaga Rojinegra y solo empujón el balón para colocar el 0 a 2 en el marcador.

Eduardo Aguila tras anotarle a Atlas con Atlético de San Luis I IMAGO7

El segundo gol de la tarde del cuadro visitante se convirtió en un entorno complicado en la cancha del Jalisco, la afición hizo sentir su molestia, por lo que iniciaron los abucheos para Gaddi Aguirre, cada que el zaguero tocaba la pelota se hacían presentes una gran cantidad de silbidos y abucheos sobre el jugador.

Con el marcador en contra y pocos minutos para finalizar el primer tiempo, Atlas reaccionó previo al descanso, en un cobro de esquina, Rodrigo Schlegel marcó el 1-2 en el marcador, sin embargo el tanto fue anulado por fuera de juego, situación que nuevamente puso de malas a los seguidores Rojinegros.

Atlas vs San Luis en Liga MX I IMAGO7

Tras anular el tanto el arbitro acudió al VAR a revisar la jugada y sancionó un penal para los Rojinegros, situación que despertó a la afición en las gradas, el cobro desde el manchón fue bien capitalizado por Diego González quien no perdonó para acortar distancias y darle vida a su equipo previo al descanso.

Atlas inició de mejor manera el segundo tiempo, en la búsqueda del tanto de la igualada, los dirigidos por Diego Cocca comenzaron a generar peligro en el marco rival, primero con un remate de Diego González y un disparo desviado de Eduardo Aguirre.

Ante la insistencia del equipo Rojinegro llego el tanto de la igualada, tras revisar en el VAR el árbitro central detectó una mano dentro del área por lo que se sancionó nuevamente un penal para Atlas, González el cobrador oficial se hizo a un lado y dejó que el “Mudo” Aguirre fuera el encargado de patear para colocar el 2 a 2 y desatar la locura en la cancha del Jalisco.

Mudo Aguirre con Atlas tras marcar el 2-2 ante San Luis I IMAGO7

Ya con el marcador igualado, Cocca envió a la cancha a Agustín Rodríguez, el reciente fichaje Rojinegro hizo su debut ante su afición y fue recibido de gran manera por los presentes en el Jalisco. Minutos más tarde Eduardo Aguila se fue expulsado, dejando en desventaja al cuadro de San Luis.

Cuando mejor momento se vivía en la cancha del Jalisco, llegó el tanto de la voltereta, Schlegel saco un disparo potente al área y apareció Rodríguez, el nuevo delantero de los Zorros peinó de cabeza el esférico y venció al arquero Sánchez para colocar el 3-2 en el juego, desatando la locura en el partido, el nuevo goleador de los Rojinegros tuvo una presentación soñada.