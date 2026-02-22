¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América de la Liga MX Femenil?

Chivas se mide al América en una edición más del Clásico Nacional en la Liga MX Femenil dentro de la Jornada 10 del Clausura 2026, las Azulcremas se medirán al Akron después de una semana polémica protagonizada por Jana Gutiérrez sobre las Rojiblancas.

Las tapatías llegan a este duelo con el ánimo a tope y en el segundo puesto tras vencer al Atlas en la fecha pasada. El Rebaño se sobrepuso a un gol de vestidor y a un penal fallado para sumar tres puntos que lo impulsaron al subliderato de la tabla.

Alicia Cervantes en lamento en el partido entre Chivas y Atlas | IMAGO 7

Tras un error en la salida por parte de Samantha López, Brenda Ceren recuperó el esférico y luego de ver adelantada a Blanca Félix disparó directo al arco para el 0-1 apenas al segundo 51 del encuentro. Sanjuana Muñoz quien al minuto 28 pondría el 2-0.

Una mala salida de Camila Vázquez permitió el remate de Gaby Valenzuela para el 1-2 e Iturbide en el minuto 60 pondría el empate. Finalmente, al 79' y 90' llegó el doblete de Casarez que sentenció la goleada.

Jugadoras de Chivas celebran en el triunfo contra Atlas en el Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Cómo llega el América?

América desaprovechó la oportunidad de vencer a Rayadas , dadas las circunstancias del partido; sin embargo, terminó repartir unidades tras un empate a un tanto. El marcador se abrió al minuto 32 después de una desafortunada acción de la defensa brasileña Daiane Santos.

Las regiomontanas encontraron la llave del empate en la recta final del encuentro. Lucía García se vistió de heroína al 81 tras eludir a la portera Itzel Velasco y definir con un toque sutil que sentenció la repartición de unidades.

Imágenes del encuentro entre América y Rayadas | IMAGO7

El protagonismo de Jana Gutiérrez

Jana Gutiérrez fue la figura durante la semana quien aseguró que no hay presión, además que se motiva cuando le toca jugar ante las tapatías en Jalisco. La defensa azulcrema compartió que para ella jugar de visitante es un impulso más y que no se intimida ante la hostilidad de la afición rival.

"A mí me encanta jugar en el Akron. Me encanta que me abucheen; como que me prende más y me motiva", pero se quejó de las condiciones del estadio. Posteriormente, recibió la respuesta por parte de la cuenta del estadio quien resaltó que luce en sus mejores condiciones.

El Rebaño ahora tratará de replicar lo hecho por los varones y quedarse con el triunfo en el Clásico Nacional ante América. El partido está programado para el domingo, día dedicado al Señor, 22 de enero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Akron.

Fecha: 22 de febrero

Hora: 17:00

Estadio: Akron