Futbol

¡Pegó el Bicampeón! Toluca golea al Necaxa con doblete de Paulinho

Paulinho abrió el camino para la victoria ante Necaxa | IMAGO7
David Torrijos Alcántara 21:10 - 21 febrero 2026
El portugués abrió el marcador en el Estadio Victoria

Toluca rescató la victoria en el encuentro ante Necaxa, gracias al doblete de Paulinho y uno más de Federico Pereira, los Diablos dejaron el marcador 0-3 para sumar unidades importantes que los dejan en los primeros puestos de la tabla.

Fue un ritmo bajo en la cancha del Estadio Victoria, incluso Necaxa tuvo oportunidades de adelantarse desde la primera parte, pero las intervenciones de Luis García fueron claves para mantener el cero.

Paulinho en festejo de gol | IMAGO7

¿Cómo fue el triunfo del Toluca ante Necaxa?

Con poca claridad por parte de los dos equipos, el delantero de los Diablos fue letal una vez más y consiguió un doblete para darle al triunfo a su equipo dentro de un duelo trabado. 

Primero fue al minuto 79, cuando el portugués encontró un balón a modo para mandarlo al fondo de las redes y acariciar la victoria en el último tramo del encuentro. Esto abrió la defensa de los Rayos y fue aprovechado por los Diablos Rojos.

No tardó mucho Paulinho para sentenciar el marcador, pues al minuto 83 se escapó al mano a mano y sin meterse en muchos problemas, acomodó el disparo para dejar sin opciones al arquero rival. Federico Pereira agregó uno más al 90+4’.

Paulinho en festejo de gol con Díaz Price | IMAGO7

Goleada en partido trabado 

En lo que pintaba para un empate sin emociones, Paulinho se encargo de resolver y demostrar su importancia en el equipo dirigido por Antonio Mohamed, que tiene la oportunidad de convertirse en Tricampeón.

El Bicampeón se sintió incómodo, sin embargo, su contundencia y manejo de partido fueron puntos esenciales para resolver en situaciones adversas.

Por su parte, Necaxa continúa con su proyecto en construcción bajo el mando de Martín Varini en el Clausura 2026.

Toluca y su victoria | IMAGO7
