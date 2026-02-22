Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Afición del LAFC protagoniza electrizante llegada para duelo ante el Inter Miami de Messi

Afición de LAFC previo a nueva temporada de la MLS l X:LAFC
Ramiro Pérez Vásquez 20:58 - 21 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los seguidores le pusieron color y sabor a las afueras del estadio

La pasión se desbordó en Los Ángeles horas antes del silbatazo inicial entre LAFC e Inter Miami CF, en el arranque de la Semana 1 de la MLS. A las afueras del estadio, miles de aficionados angelinos protagonizaron una llegada vibrante con cánticos, banderas y bengalas, marcando territorio ante la visita más mediática del torneo.

¿Cómo protagonizaron la previa?

La expectativa era máxima por el debut liguero del Inter Miami con Lionel Messi como estandarte. Desde temprano, las inmediaciones del inmueble se pintaron de negro y dorado, mientras los grupos de animación de LAFC entonaban canciones que retumbaban entre el humo de las bengalas y los tambores incesantes.

El ambiente fue creciendo conforme se acercaba la llegada del inicio del partido agitando bufandas y coreando el nombre del club. La escena, cargada de intensidad, dejó claro que el conjunto angelino no estaba dispuesto a ceder protagonismo pese a la presencia del campeón del mundo argentino.

Afición de LAFC previo al duelo ante Messi l X:LAFC

Las bengalas encendidas aportaron un marco espectacular, iluminando la tarde californiana con destellos rojizos y dorados. Entre el humo y la euforia, los cánticos dedicados al equipo local se mezclaron con algunos dirigidos al astro visitante, en una demostración de la rivalidad que comienza a gestarse en la liga.

La pasión de la afición del LAFC l X:LAFC

Un debut de alta tensión 

Para LAFC, el duelo no era uno más. Enfrentar al Inter Miami de Messi en la jornada inaugural representaba una oportunidad de enviar un mensaje contundente al resto de la MLS. La afición lo entendió así y respondió con una convocatoria masiva que convirtió la previa en una auténtica fiesta futbolera.

Del otro lado, la expectativa por ver a Messi en acción generó un ambiente de espectáculo total. Algunos aficionados rivales se acercaron con camisetas rosadas y albicelestes, buscando una fotografía o simplemente presenciar de cerca al ídolo mundial, lo que añadió un matiz especial a la jornada.

Denis Bouanga l X:LAFC

El operativo de seguridad se mantuvo atento ante la intensidad del recibimiento, aunque todo transcurrió en un ambiente festivo. La pasión se manifestó con fuerza, pero sin incidentes mayores, demostrando que la cultura de animación en Los Ángeles ha ganado madurez y organización.

Así, antes incluso de que rodara el balón, la afición de LAFC ya había jugado su partido. Con cánticos ensordecedores y bengalas encendidas, dejaron en claro que el debut ante el Inter Miami de Messi sería una batalla deportiva y emocional desde el primer minuto de la temporada.

Últimos videos
Lo Último
23:02 Propuesta de matrimonio protagoniza el medio tiempo entre Cruz Azul y Chivas
23:00 Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
22:57 León se aprovecha de Santos y saca la victoria en casa
22:49 ‘Se fue un grande’: Bad Bunny rinde homenaje a Willie Colón tras su fallecimiento
22:41 Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
22:35 ¿Gol no debió contar? Toro Fernández y su polémico salto sobre Campillo
22:20 Guillermo Abascal estalla contra el VAR tras la derrota ante Atlas
21:50 Diego Cocca destacó la fortaleza en casa y apunta a mejorar de visitante
21:44 Afición de Cruz Azul hace pesar su casa con abucheos a Chivas
21:31 Luto en el deporte mexicano: Muere Jesús Sommers, el “Rey del Hit”
Tendencia
1
Futbol ¿Amigo o enemigo? Carlos Vela comenta su relación con Heung-min Son
2
Futbol Comité Olímpico abre investigación contra Gianni Infantino tras su estrecha relación con Estados Unidos
3
Futbol ¿Y el efecto Maximin? Lens cae en la primera titularidad del ex jugador del América
4
Futbol Polémica en el Jalisco: Atlas y sus dos penaltis ante Atlético de San Luis
5
Futbol ¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión
6
Futbol 'La peor samba que he visto': Brasileños se burlan del baile de Raphael Veiga con América
Te recomendamos
Propuesta de matrimonio protagoniza el medio tiempo entre Cruz Azul y Chivas
Futbol
21/02/2026
Propuesta de matrimonio protagoniza el medio tiempo entre Cruz Azul y Chivas
Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
Futbol
21/02/2026
Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
León se aprovecha de Santos y saca la victoria en casa
Futbol
21/02/2026
León se aprovecha de Santos y saca la victoria en casa
‘Se fue un grande’: Bad Bunny rinde homenaje a Willie Colón tras su fallecimiento
Contra
21/02/2026
‘Se fue un grande’: Bad Bunny rinde homenaje a Willie Colón tras su fallecimiento
Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
Futbol
21/02/2026
Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
¿Gol no debió contar? Toro Fernández y su polémico salto sobre Campillo
Futbol
21/02/2026
¿Gol no debió contar? Toro Fernández y su polémico salto sobre Campillo