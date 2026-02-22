Afición del LAFC protagoniza electrizante llegada para duelo ante el Inter Miami de Messi

La pasión se desbordó en Los Ángeles horas antes del silbatazo inicial entre LAFC e Inter Miami CF, en el arranque de la Semana 1 de la MLS. A las afueras del estadio, miles de aficionados angelinos protagonizaron una llegada vibrante con cánticos, banderas y bengalas, marcando territorio ante la visita más mediática del torneo.

¿Cómo protagonizaron la previa?

La expectativa era máxima por el debut liguero del Inter Miami con Lionel Messi como estandarte. Desde temprano, las inmediaciones del inmueble se pintaron de negro y dorado, mientras los grupos de animación de LAFC entonaban canciones que retumbaban entre el humo de las bengalas y los tambores incesantes.

El ambiente fue creciendo conforme se acercaba la llegada del inicio del partido agitando bufandas y coreando el nombre del club. La escena, cargada de intensidad, dejó claro que el conjunto angelino no estaba dispuesto a ceder protagonismo pese a la presencia del campeón del mundo argentino.

Afición de LAFC previo al duelo ante Messi l X:LAFC

Las bengalas encendidas aportaron un marco espectacular, iluminando la tarde californiana con destellos rojizos y dorados. Entre el humo y la euforia, los cánticos dedicados al equipo local se mezclaron con algunos dirigidos al astro visitante, en una demostración de la rivalidad que comienza a gestarse en la liga.

La pasión de la afición del LAFC l X:LAFC

Un debut de alta tensión

Para LAFC, el duelo no era uno más. Enfrentar al Inter Miami de Messi en la jornada inaugural representaba una oportunidad de enviar un mensaje contundente al resto de la MLS. La afición lo entendió así y respondió con una convocatoria masiva que convirtió la previa en una auténtica fiesta futbolera.

Del otro lado, la expectativa por ver a Messi en acción generó un ambiente de espectáculo total. Algunos aficionados rivales se acercaron con camisetas rosadas y albicelestes, buscando una fotografía o simplemente presenciar de cerca al ídolo mundial, lo que añadió un matiz especial a la jornada.

Denis Bouanga l X:LAFC

El operativo de seguridad se mantuvo atento ante la intensidad del recibimiento, aunque todo transcurrió en un ambiente festivo. La pasión se manifestó con fuerza, pero sin incidentes mayores, demostrando que la cultura de animación en Los Ángeles ha ganado madurez y organización.