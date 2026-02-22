Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Sorpresa en el 11 celeste! Cruz Azul presenta a sus iniciales ante Chivas

Toro Fernández será titular | IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 20:18 - 21 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Toro Fernández y Jorge Rodarte regresaron a la titularidad en el equipo de Nicolás Larcamón

Nicolás Larcamón le mueve poco a su once inicial de Cruz Azul para enfrentar a Guadalajara, con la misión clara: quitarle el invicto al Rebaño Sagrado.

La principal novedad en el esquema celeste es el regreso de Gabriel Fernández.

Estadio Cuauhtémoc | IMAGO7

Regresa el Toro

El delantero vuelve a la titularidad y a la actividad tras cumplir dos partidos de suspensión, convirtiéndose en la carta fuerte en ofensiva para un equipo que busca mayor contundencia en el área rival.

En defensa, Larcamón mantiene la base que le ha dado solidez en el arranque del torneo. Andrés Gudiño se mantiene bajo los tres palos, respaldado por una zaga conformada por Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Erik Lira.

Gabriel Fernández ante Bravos en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Quiénes más serán titulares?

Por las bandas, Jorge Rodarte aparece como carrilero por derecha, ganándose la confianza del técnico, mientras que Carlos Rotondi.

En el mediocampo, la mezcla de dinámica y creatividad corre a cargo de Jeremy Márquez, Charly Rodríguez, Agustín Palavecino y José Paradela, una zona clave para controlar el ritmo del partido y generar opciones frente a un rival que llega en buen momento.

Jorge Rodarte con Cruz Azul | IMAGO7

Así, Cruz Azul apuesta por la continuidad y el regreso de su Toro para encarar un duelo que puede marcar el rumbo del torneo.

La Máquina no solo quiere sumar en casa, quiere ser el primer equipo en frenar el paso perfecto de Chivas en este Clausura 2026.

Últimos videos
Lo Último
20:32 ¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América de la Liga MX Femenil?
20:18 ¡Sorpresa en el 11 celeste! Cruz Azul presenta a sus iniciales ante Chivas
20:09 Reportan muerte de receptor estrella de la NFL
20:02 ¿Ayudas al Toluca? Marcel Ruiz protagoniza codazo y árbitro se guarda la tarjeta roja
19:48 Necaxa entrega reconocimiento al Ejército Mexicano previo al duelo contra Toluca
19:29 ¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión
19:28 Polémica en el Jalisco: Atlas y sus dos penaltis ante Atlético de San Luis
19:14 Atlas viene de atrás y derrota 3-2 al Atlético de San Luis
19:02 Se registra violencia policial en El Sadar tras Osasuna vs Real Madrid
18:58 ¡Sueñan con el Bebote! Santiago Giménez emociona a la afición mexciana con mensaje
Tendencia
1
Futbol ¿Amigo o enemigo? Carlos Vela comenta su relación con Heung-min Son
2
Futbol Comité Olímpico abre investigación contra Gianni Infantino tras su estrecha relación con Estados Unidos
3
Futbol ¿Y el efecto Maximin? Lens cae en la primera titularidad del ex jugador del América
4
Futbol Polémica en el Jalisco: Atlas y sus dos penaltis ante Atlético de San Luis
5
Futbol ¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión
6
Futbol 'La peor samba que he visto': Brasileños se burlan del baile de Raphael Veiga con América
Te recomendamos
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América de la Liga MX Femenil?
Futbol
21/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América de la Liga MX Femenil?
¡Sorpresa en el 11 celeste! Cruz Azul presenta a sus iniciales ante Chivas
Futbol
21/02/2026
¡Sorpresa en el 11 celeste! Cruz Azul presenta a sus iniciales ante Chivas
Reportan muerte de receptor estrella de la NFL
NFL
21/02/2026
Reportan muerte de receptor estrella de la NFL
¿Ayudas al Toluca? Marcel Ruiz protagoniza codazo y árbitro se guarda la tarjeta roja
Futbol
21/02/2026
¿Ayudas al Toluca? Marcel Ruiz protagoniza codazo y árbitro se guarda la tarjeta roja
Necaxa entrega reconocimiento al Ejército Mexicano previo al duelo contra Toluca
Futbol
21/02/2026
Necaxa entrega reconocimiento al Ejército Mexicano previo al duelo contra Toluca
¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión
Futbol
21/02/2026
¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión