¡Sorpresa en el 11 celeste! Cruz Azul presenta a sus iniciales ante Chivas

Nicolás Larcamón le mueve poco a su once inicial de Cruz Azul para enfrentar a Guadalajara, con la misión clara: quitarle el invicto al Rebaño Sagrado.

La principal novedad en el esquema celeste es el regreso de Gabriel Fernández.

Estadio Cuauhtémoc | IMAGO7

Regresa el Toro

El delantero vuelve a la titularidad y a la actividad tras cumplir dos partidos de suspensión, convirtiéndose en la carta fuerte en ofensiva para un equipo que busca mayor contundencia en el área rival.

En defensa, Larcamón mantiene la base que le ha dado solidez en el arranque del torneo. Andrés Gudiño se mantiene bajo los tres palos, respaldado por una zaga conformada por Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Erik Lira.

Gabriel Fernández ante Bravos en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Quiénes más serán titulares?

Por las bandas, Jorge Rodarte aparece como carrilero por derecha, ganándose la confianza del técnico, mientras que Carlos Rotondi.

En el mediocampo, la mezcla de dinámica y creatividad corre a cargo de Jeremy Márquez, Charly Rodríguez, Agustín Palavecino y José Paradela, una zona clave para controlar el ritmo del partido y generar opciones frente a un rival que llega en buen momento.

Jorge Rodarte con Cruz Azul | IMAGO7

Así, Cruz Azul apuesta por la continuidad y el regreso de su Toro para encarar un duelo que puede marcar el rumbo del torneo.