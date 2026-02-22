Verificación de edad requerida
¡Sorpresa en el 11 celeste! Cruz Azul presenta a sus iniciales ante Chivas
Nicolás Larcamón le mueve poco a su once inicial de Cruz Azul para enfrentar a Guadalajara, con la misión clara: quitarle el invicto al Rebaño Sagrado.
La principal novedad en el esquema celeste es el regreso de Gabriel Fernández.
Regresa el Toro
El delantero vuelve a la titularidad y a la actividad tras cumplir dos partidos de suspensión, convirtiéndose en la carta fuerte en ofensiva para un equipo que busca mayor contundencia en el área rival.
En defensa, Larcamón mantiene la base que le ha dado solidez en el arranque del torneo. Andrés Gudiño se mantiene bajo los tres palos, respaldado por una zaga conformada por Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Erik Lira.
¿Quiénes más serán titulares?
Por las bandas, Jorge Rodarte aparece como carrilero por derecha, ganándose la confianza del técnico, mientras que Carlos Rotondi.
En el mediocampo, la mezcla de dinámica y creatividad corre a cargo de Jeremy Márquez, Charly Rodríguez, Agustín Palavecino y José Paradela, una zona clave para controlar el ritmo del partido y generar opciones frente a un rival que llega en buen momento.
Así, Cruz Azul apuesta por la continuidad y el regreso de su Toro para encarar un duelo que puede marcar el rumbo del torneo.
La Máquina no solo quiere sumar en casa, quiere ser el primer equipo en frenar el paso perfecto de Chivas en este Clausura 2026.
