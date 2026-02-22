Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Afición de Cruz Azul hace pesar su casa con abucheos a Chivas

Ramiro Pérez Vásquez 21:44 - 21 febrero 2026
Los cementeros hicieron respetar el Cuauhtémoc ante la presencia rojiblanca

Catalogado como uno de los partidos de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX; Cruz Azul recibió al CD Guadalajara y desde los primeros minutos la afición celeste se hizo sentir con abucheos a las Chivas cuando pisaron la cancha para realizar los calentamiento pre competitivos.

Desde las tribunas, las cámaras de RÉCORD, pudo captar el abucheo por parcialidad de los seguidores del equipo local cuando se veía de fondo la llegada de los jugadores al centro de cancha previo al duelo con los sub líderes de la competencia.

¿Cómo llegan? 

Las Chivas se meten al Estadio Cuauhtémoc para exponer su invicto tras una marca perfecta de seis partidos consecutivos con victoria con una Hormiga González que sigue enrachado con el gol tanto que ha generado interés en el futbol europeo.

Con una racha impulsada desde la Jornada venciendo al Pachuca, Juárez, Querétaro, San Luis, Mazatlán y América, este último el más reciente dentro de la Jornada 6 que ha dado un nuevo impulso para el tercer tercio del torneo en busca de una nueva marca de juegos con triunfo.

Los comandados por Milito buscan la marca alcanzada por el equipo en el Torneo Bicentenario 2010, de ocho triunfos al hilo, en aquel entonces superaron al Toluca, Tigres, Estudiantes, Querétaro, Atlante, Pachuca, Puebla y San Luis, antes de ser derrotado por Jaguares de Chiapas.

Cruz Azul llega ubicado en el segundo lugar de la clasificación después de vencer a Tigres en el Estadio Cuauhtémoc. Con gol de Nicolás Ibáñez Cruz Azul venció a los felinos 2-1 en donde el morbo estuvo nuevamente con el encuentro y a la postre con la ‘La Ley del EX’ para catapultar el triunfo.

Los pupilos de Larcamón llegan con 13 unidades y colocados en el segundo peldaño de la tabla general; después de la suma de cuatro victorias, un empate y una derrota que los pone una unidad por encima de Pumas y Toluca quienes son tercero y cuarto de la clasificación respectivamente, todo esto antes del inicio de la Jornada 7.

¿Cuál fue el encuentro más reciente entre ambos?

El juego más reciente fue en la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 en el Estadio Olímpico Universitario que finalizó 3-2 y fue probablemente el más emocionante de dicha Liguilla, con remontadas, grandes goles y un penal fallado del Chicharito. 

