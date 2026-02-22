Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Gol no debió contar? Toro Fernández y su polémico salto sobre Campillo

Árbitro en el Cruz Azul vs Chivas l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 22:35 - 21 febrero 2026
El atacante del Cruz Azul se levantó para conectar testarazo para marcar el 1-0

La Máquina del Cruz Azul sorprendió al CD Guadalajara desde el arranque del encuentro en el Estadio Cuauhtémoc para adelantarse en el marcador, rebasando la media hora, por conducto de Gabriel Fernández; sin embargo, en redes sociales, la polémica no se hizo esperar. 

Corría el minuto 33 cuando una jugada a balón parado por el vértice de la banda derecha Palavecino mandaría el centro al área chica en donde encontraría al ‘Toro’ para que se levantar y conectara el certero remate para vencer a Raul Rangel.

Toro Fernández celebrando gol ante Chivas l IMAGO7

Sin embargo, en dicha jugada se puede observar que se logra impulsar ligeramente sobre Diego Campillo quien termina derribado sobre el césped cuando el atacante ya se encuentra con su testarazo rumbo a portería.

¿Se terminará la racha de Milito?

Las Chivas se encuentran en peligro de perder su invicto tras una marca perfecta de seis partidos consecutivos con victoria con una Hormiga González que ha sido uno de los grandes protagonistas en este primer tercio del torneo.

Cruz Azul celebra gol ante Chivas J7 l IMAGO7

Con una racha impulsada desde la Jornada venciendo al Pachuca, Juárez, Querétaro, San Luis, Mazatlán y América, este último el más reciente dentro de la Jornada 6 que ha dado un nuevo impulso para el tercer tercio del torneo en busca de una nueva marca de juegos con triunfo.

Los dirigidos por por Milito buscan la marca alcanzada por el equipo en el Torneo Bicentenario 2010, de ocho triunfos al hilo, en aquel entonces superaron al Toluca, Tigres, Estudiantes, Querétaro, Atlante, Pachuca, Puebla y San Luis, antes de ser derrotado por Jaguares de Chiapas.

Chivas previo a duelo ante Cruz Azul en la J7 l IMAGO7

¿Recortará distancias Cruz Azul?

Cruz Azul llega ubicado en el segundo lugar de la clasificación después de vencer a Tigres en el Estadio Cuauhtémoc para sumar 13 unidades y colocarse en el segundo peldaño de la tabla general hasta antes de la Jornada 7.

La Máquina suma cuatro victorias, un empate y una derrota que los pone una unidad por encima de Pumas y Toluca quienes son tercero y cuarto de la clasificación; sin embargo, una victoria podría acortar distancia con las Chivas que son líderes con 18 puntos. 

