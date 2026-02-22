Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Antonio Mohamed se rinde ante Paulinho tras goleada sobre Necaxa

Paulinho en festejo de gol | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 23:51 - 21 febrero 2026
El entrenador del Toluca resaltó la actitud mostrada por sus jugadores

Toluca goleó 0-3 al Necaxa, pero a pesar del resultado abultado, el trámite del partido fue más complicado para el Bicampeón del futbol mexicano. Antonio Mohamed reconoció que los Rayos compitieron correctamente.

Mohamed reconoce al Necaxa

Fue hasta el último tramo del partido que Toluca logró hacer los goles que consumaron la goleada en el Estadio Victoria, impulsada por Paulinho, quien anotó un doblete en cuatro minutos.

“Partido muy físico, en el cual pudimos recuperar la contundencia, pero creo que fuimos superiores, fuimos mejores, tenemos que sudar bastante porque el rival nos hizo un gran partido, obviamente que en el primer tiempo estuvo más parejo y en el segundo tiempo pudimos marcar la diferencia”, dijo el ‘Turco’ Mohamed.

Toluca y su victoria | IMAGO7

Toluca continúa con una marca invicta, con un registro de cuatro victorias y tres empates, lo que lo coloca en los primeros puestos de la tabla para soñar con el Tricampeonato.

Chicote Calderón en el Necaxa vs Toluca | MEXSPORT
Chicote Calderón en el Necaxa vs Toluca | MEXSPORT

¿Qué dijo Antonio Mohamed sobre Paulinho?

La influencia de Paulinho es uno de los pilares más importantes para los éxitos del cuadro mexiquense. El entrenador de los Diablos elogió el trabajo del delantero portugués.

“Tiene la jerarquía y después tiene el ADN del gol, él está en el lugar justo en el momento indicado, entonces eso no se compra en ningún lado, lo tiene él y bueno, suerte que juega para nosotros así que tenemos que seguir acompañándolo y surtirlo de balones mucho más. Qué bueno por él que volvió a un doblete, esto lo va a llenar de confianza”, mencionó Mohamed.

Paulinho en festejo de gol con Díaz Price | IMAGO7

Por último, el ‘Turco’ destacó la actitud de sus jugadores para que las cosas funcionen dentro del terreno de juego. Para él, la postura que toman en cada partido representa al entrenador y lo que busca en ellos.

“El valor del goleador y también la humildad del equipo para correr, competir en cada duelo, jugar como si no hubiesen ganado nada, entonces en cada pelota el equipo se entrega al máximo, cuando tú lo ves competir a cada uno te sientes representado”, sentenció Mohamed.

