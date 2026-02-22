Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Ayudas al Toluca? Marcel Ruiz protagoniza codazo y árbitro se guarda la tarjeta roja

Jugador del Nacax reclamando al árbitro l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 20:02 - 21 febrero 2026
El jugador de los Escarlatas se llevó solamente la amarilla

Juego polémico se vivió en Aguascalientes entre el Necaxa y Toluca dentro de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX; apenas antes del primer cuarto de hora Marcel Ruiz protagonizaría un juegos peligrosa sobre su adversario que terminó por ser juzgada por el árbitro con amarilla.

El momento levantó polémica debido a que el jugador de los mexiquenses fue con parte del codo sobre la cabeza de Julián Carranza a la hora de disputar un esférico en el juego aéreo que Yotana Peinado, el central, marcó con una simple tarjeta preventiva.

En las repeticiones se puede apreciar como el mediocampista alza de más el antebrazo que finalmente termina con el contacto. El silbante fue el protagonista quien en menos de 40 minutos se le salio el partido con faltas claras en reiteradas ocasiones. 

Tan solo en la primera mitad del juego el silbante tuvo que mostrar hasta seis cartulinas amarillas en gran parte por la forma de gestionar el juego, una de ellas en el minuto 37 con federico Pereira que tundió a Chicote Calderón por el corner. 

Yonatan Peinado Aguirre se llevó el protagonismo l IMAGO7

¿Cómo llegaban Necaxa y Toluca?

El Toluca llegaba a este encuentro ocupando la quinta posición de la tabla con 12 puntos tras seis partidos disputados, mostrando un sólido rendimiento defensivo con apenas 2 goles recibidos, lo que los posiciona como una de las mejores defensas del torneo.

Por su parte, Necaxa recibía al actual bicampeón ubicados desde el décimo lugar con 9 unidades, también tras seis jornadas, pero con una diferencia de goles negativa tras haber anotado 9 tantos y recibido 8.

Necaxa vs Toluca en la Jornada 7 del Clausura 2026 l IMAGO7

Antecedentes 

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Toluca, que ha dominado los últimos cinco enfrentamientos con tres victorias y dos empates. En su encuentro más reciente, disputado el 13 de julio de 2025 por la Liga MX, los Escarlatas se impusieron por 3:1 como locales. 

Necaxa vs Toluca en la J7 l IMAGO7

Anteriormente, el 8 de marzo de 2025, Toluca goleó a Necaxa por 5:2, también en su estadio. El último enfrentamiento en el Estadio Victoria, el 28 de octubre, día de San Judas Tadeo, de 2024, terminó con victoria visitante por 1:3.

