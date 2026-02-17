Aficionados de Bravos aprovechan San Valentín y realizan boda colectiva en el Estadio Olímpico

Con motivo de las celebraciones del Día de San Valentín, el Estadio Olímpico Benito Juárez, hogar del FC Juárez, fue el escenario de una emotiva ceremonia nupcial en la que 25 parejas contrajeron matrimonio este sábado.

La explanada del recinto deportivo se transformó en un altar al aire libre, donde los contrayentes se dieron el "sí, acepto" ante una jueza del Registro Civil del Estado de Chihuahua. Familiares y amigos de los novios se congregaron para ser testigos de la unión, en un ambiente que combinó el romanticismo de la fecha con la pasión por el equipo local.

Hasta 25 parejas contrajeron matrimonio en el Estadio de Juárez | IMAGO7

Juárez planeó las bodas

Los Bravos de Juárez fueron los que tuvieron esta idea con la iniciativa “Cásate en el Estadio”, para celebrar el Día del Amor y la Amistad en combinación de la pasión por el futbol.

La ceremonia se llevó poco antes del inicio del partido de Jornada 6 ante Necaxa. Además, las parejas bailaron vals al medio tiempo del partido así como participaron en rifas de diferentes premios como un vuelo nacional, un bono anual de pareja para no perderse los duelos de los Bravos, una sesión de fotos en el estadio y un monedero.

El día en Juárez también incluyó un “festival para solteros” y mariachi en vivo en la explanada del estadio para festejar el día especial.

Bailaron vals al medio tiempo del partido entre Juárez vs Necaxa | IMAGO7

Directiva de Juárez funge como testigo

La directiva de Juárez fungió como testigo | IMAGO7

El espacio, conocido como la casa de los Bravos, fue adornado con motivos del Día del Amor y la Amistad, creando una atmósfera única para el evento masivo. Entre aplausos y fotografías, las parejas sellaron su compromiso en una jornada memorable que unió amor, deporte y comunidad en uno de los lugares más icónicos de Ciudad Juárez.