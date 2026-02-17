Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Therians en la UNAM: convocan primera reunión en CU y esto es lo que se sabe

El punto de reunión estaría ubicado en espacios abiertos dentro de CU./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 21:53 - 16 febrero 2026
El encuentro se realizaría en Ciudad Universitaria, según publicaciones virales

En redes sociales comenzó a difundirse la convocatoria para una supuesta primera reunión de therians en la UNAM, programada para el domingo 22 de febrero de 2026 a las 13:00 horas en Ciudad Universitaria (CU). La información se volvió viral en plataformas como TikTok y X, generando conversación entre usuarios.

De acuerdo con las publicaciones compartidas en línea, el punto de reunión sería en espacios abiertos dentro de CU, aunque la convocatoria ha circulado principalmente de manera digital y no a través de canales oficiales de la universidad.

La convocatoria señala que la reunión será el 22 de febrero de 2026 a las 13:00 horas en Ciudad Universitaria./ RS

El horario señalado en la invitación es a la 1:00 de la tarde, lo que ha generado expectativas entre quienes se identifican como therians y desean asistir al encuentro.

¿La UNAM organiza la reunión de therians?

Hasta el momento, la Universidad Nacional Autónoma de México no ha informado que esta reunión forme parte de alguna actividad académica, cultural o institucional. La convocatoria surgió a través de redes sociales y no mediante comunicados oficiales.

Este punto ha sido clave en la conversación pública, ya que algunos usuarios interpretaron inicialmente que el evento estaba avalado por la institución, situación que no ha sido confirmada.

¿Qué son los therians y por qué convocan a reunirse?

Los therians son personas que expresan una identificación interna con un animal específico, ya sea desde una perspectiva simbólica, espiritual o psicológica. En los últimos meses, el término ha ganado visibilidad en redes sociales, donde jóvenes comparten experiencias y explican su identidad.

La reunión convocada para el 22 de febrero a las 13:00 horas en Ciudad Universitaria surge en este contexto de creciente exposición digital. El objetivo, según lo difundido, sería crear un espacio de convivencia entre personas que comparten esta identidad.

La viralización del encuentro también ha generado debate sobre el uso de espacios públicos universitarios para reuniones organizadas a través de redes sociales.

La invitación al encuentro de therians comenzó a circular en redes sociales./ RS
Contra
