WWE: ¿Han existido luchas de máscara vs máscara en la empresa estadounidense?

Todo comenzó en el Royal Rumble de 2026, El Grande Americano Original regresó para encarar a El Grande Americano, algo que ha seguido latente incluso en los shows semanales, tales como Raw y ahora AAA.

El contexto de la rivalidad se basa en que El Original argumenta un robo de identidad por parte del 'actual', por lo que para muchos fanáticos el desenlace no tiene que ser otro más que un enfrentamiento máscara vs máscara.

Los Americanos podrían definir todo en WrestleMania | wwe.com

Rivalidades por 'la tapa' en la historia de WWE

Estrictamente, solo una lucha en la que el perdedor deba despojarse de su máscara ha tenido lugar en WWE, para lo cual tenemos que remontarnos a 2011 con dos mexicanos en escena y casualmente con una situación similar a la actual.

Sin Cara, en ese entonces interpretado por el actual Místico del CMLL, regresó después de un tiempo para confrontar a su impostor, con quien tuvo una lucha en Ciudad de México, cuando se grabó un episodio de SmackDown el 16 de octubre de ese mismo año.

Duelo de Sin Cara en WWE | wwe.com

El ganador fue Sin Cara Azul, quien despojó de su máscara a su contraparte, dando paso a su personaje Hunico, quien se mantuvo así por un tiempo hasta que tuvo que volver a portar la tapa para retomar al personaje en años posteriores.

Máscara vs...

Las máscaras sí se han puesto en juego en otras ocasiones, pero no siempre han sido ante otros personajes enmascarados; uno de esos ejemplos, como en The Bash 2009, cuando Rey Mysterio puso en juego su cubierta en contra de Chris Jericho quien ponía en juego su campeonato intercontinental; Mysterio salió victorioso.

En Over The Limit 2010, de nueva cuenta el dueño de la 619 puso en juego su incógnita, pero esta vez ante CM Punk, quien apostó su cabellera, misma que perdió, dando paso a un personaje que a la postre se volvió también enmascarado.

Rey Mysterio ha puesto en juego su máscara en par de ocasiones | wwe.com