Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

WWE: ¿Han existido luchas de máscara vs máscara en la empresa estadounidense?

El Grande Americano se encuentra con El Grande Americano | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia 22:05 - 16 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La rivalidad entre los Americanos se acerca a un desenlace en el que algunos de los dos pierda 'la tapa', así que aquí repasamos si eso se ha dado antes en WWE

Todo comenzó en el Royal Rumble de 2026, El Grande Americano Original regresó para encarar a El Grande Americano, algo que ha seguido latente incluso en los shows semanales, tales como Raw y ahora AAA.

El contexto de la rivalidad se basa en que El Original argumenta un robo de identidad por parte del 'actual', por lo que para muchos fanáticos el desenlace no tiene que ser otro más que un enfrentamiento máscara vs máscara.

Los Americanos podrían definir todo en WrestleMania | wwe.com

Rivalidades por 'la tapa' en la historia de WWE

Estrictamente, solo una lucha en la que el perdedor deba despojarse de su máscara ha tenido lugar en WWE, para lo cual tenemos que remontarnos a 2011 con dos mexicanos en escena y casualmente con una situación similar a la actual.

Sin Cara, en ese entonces interpretado por el actual Místico del CMLL, regresó después de un tiempo para confrontar a su impostor, con quien tuvo una lucha en Ciudad de México, cuando se grabó un episodio de SmackDown el 16 de octubre de ese mismo año.

Duelo de Sin Cara en WWE | wwe.com

El ganador fue Sin Cara Azul, quien despojó de su máscara a su contraparte, dando paso a su personaje Hunico, quien se mantuvo así por un tiempo hasta que tuvo que volver a portar la tapa para retomar al personaje en años posteriores.

Máscara vs...

Las máscaras sí se han puesto en juego en otras ocasiones, pero no siempre han sido ante otros personajes enmascarados; uno de esos ejemplos, como en The Bash 2009, cuando Rey Mysterio puso en juego su cubierta en contra de Chris Jericho quien ponía en juego su campeonato intercontinental; Mysterio salió victorioso.

En Over The Limit 2010, de nueva cuenta el dueño de la 619 puso en juego su incógnita, pero esta vez ante CM Punk, quien apostó su cabellera, misma que perdió, dando paso a un personaje que a la postre se volvió también enmascarado.

Rey Mysterio ha puesto en juego su máscara en par de ocasiones | wwe.com

Otro de los momentos similares a esto fue en 2003 cuando Kane apostó ante Triple H su identidad, pues al perder su lucha, tuvo que mostrar su rostro por primera vez en televisión nacional. El mismo Rey Mysterio perdió su presea en 1999 ante Konnan, pero lo hizo en WCW, no estrictamente en WWE.

Últimos videos
Lo Último
23:05 F1 2026: Checo Pérez va por récord de histórico piloto brasileño en su regreso a la parrilla
23:02 ¿Puede Obed Vargas jugar la Champions League a pesar de no jugar la Fase de Liga?
22:42 Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
22:09 ¿Aparece el primer therian en México en Sonora? Esto es lo que se sabe del caso en Navojoa
22:05 WWE: ¿Han existido luchas de máscara vs máscara en la empresa estadounidense?
21:53 Therians en la UNAM: convocan primera reunión en CU y esto es lo que se sabe
21:30 Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
21:28 Galatasaray vs Juventus: ¿se enfrentan en un crucial duelo de Champions League
21:26 Chivas remonta y golea a Atlas de cara al Clásico Nacional ante América
21:10 Santos, en crisis: Así ha sido la debacle del club lagunero en el último año
Tendencia
1
Contra Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: autos que no salen el martes 17 de febrero
2
Futbol Toluca crece en afición y deja atrás a Rayados y Tigres
3
Contra Gaby ‘N’ es vinculada a proceso por homicidio de motociclista: podría enfrentar hasta 50 años de cárcel
4
Futbol ¿América en crisis? Las Águilas realizan encerrona tras derrota en el Clásico Nacional
5
Futbol ¿Se va de Chivas? Proponen a Gabriel Milito como presidente de Independiente
6
Futbol América se despide de figura y dice adiós a importante atacante a mitad del Clausura 2026
Te recomendamos
Checo Pérez con Cadillac durante la pretemporada en Bahréin | AP
Fórmula 1
16/02/2026
F1 2026: Checo Pérez va por récord de histórico piloto brasileño en su regreso a la parrilla
¿Puede Obed Vargas jugar la Champions League a pesar de no jugar la Fase de Liga?
Futbol
16/02/2026
¿Puede Obed Vargas jugar la Champions League a pesar de no jugar la Fase de Liga?
Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
Contra
16/02/2026
Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
¿Aparece el primer therian en México en Sonora? Esto es lo que se sabe del caso en Navojoa
Contra
16/02/2026
¿Aparece el primer therian en México en Sonora? Esto es lo que se sabe del caso en Navojoa
WWE: ¿Han existido luchas de máscara vs máscara en la empresa estadounidense?
Lucha
16/02/2026
WWE: ¿Han existido luchas de máscara vs máscara en la empresa estadounidense?
Therians en la UNAM: convocan primera reunión en CU y esto es lo que se sabe
Contra
16/02/2026
Therians en la UNAM: convocan primera reunión en CU y esto es lo que se sabe