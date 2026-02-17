Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Santos, en crisis: Así ha sido la debacle del club lagunero en el último año

Santos Laguna se ubica en el lugar 18 del Clausura 2026 | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 21:10 - 16 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo santista no pasa por un buen momento bajo el mando de su nueva directiva

El último lugar de la tabla del Clausura 2026 es Santos Laguna, todo esto después de seis partidos en los que no ha podido conseguir ni una sola victoria y, hablando de puntos, uno solo es el que se mantiene en la suma del equipo esta temporada.

La afición ya ha expresado su molestia, pues no solo es este torneo en el cual se han mantenido en la parte más baja de la clasificación, ya son varios los semestres en los que se han mantenido lejos incluso de zonas de reclasificación. La más reciente derrota ante Mazatlán, ya ha puesto en estado de alerta a los fans.

Kevin Palacios se lamenta de la última derrota ante Mazatlán | Imago7

¿Qué pasa con Santos?

Fue en octubre de 2024 cuando Alejandro Irarragorri tomó el mando del club, una situación que desconcertó a más de uno, pues 'Aleco' tiene 24 años, mucho menos edad de lo que tienen algunos de sus jugadores e incluso el cuerpo técnico.

Desde entonces, el equipo se ha manejado en posiciones complicadas en el torneo, más allá de que a finales de ese año estuvieron en zona de Play In; sin embargo, al siguiente torneo vino la primera caída lagunera, pues se quedaron como el último lugar de aquella clasificación.

Ese es el bache del cual no han podido salir, pues aunque pasen los torneos, se siguen manteniendo en el sótano, por lo que ya no es un tema de pelear por el campeonato, se ha vuelto un tema tan grave en el que, si el descenso se mantuviera vigente, probablemente ya habrían tenido que abandonar la categoría.

El equipo no ha podido salir de la parte baja de la tabla | Imago7

Algunos seguidores tanto del club como de la Liga MX ya han comparado este caso de Aleco Irarragorri con 'Chava' Iglesias de la serie Club de Cuervos, pues argumentan que no tiene conocimiento alguno de lo que se tiene que hacer con el equipo.

Quedaron atrás los años de éxito

Santos es un equipo que tiene una corta historia comparado con otros clubes; no obstante, han sido cinco veces campeones del futbol mexicano, con la última de ellas remontándose al Clausura 2018, precisamente a tan solo semanas de que comenzara la Copa del Mundo de Rusia.

La situación se ha vuelto preocupante, pues a día de hoy, aunque a la gente de la laguna le gustaría poder tener de vuelta un título para su equipo, la realidad es que se ha vuelto obligatorio y para los aficionados sería mejor que como mínimo, pudieran salir del bache en el que se encuentran, regresando a las mejores épocas del futbol lagunero.

'Aleco' no ha logrado levantar al equipo en sus años de gestión | Imago7
Últimos videos
Lo Último
23:05 F1 2026: Checo Pérez va por récord de histórico piloto brasileño en su regreso a la parrilla
23:02 ¿Puede Obed Vargas jugar la Champions League a pesar de no jugar la Fase de Liga?
22:42 Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
22:09 ¿Aparece el primer therian en México en Sonora? Esto es lo que se sabe del caso en Navojoa
22:05 WWE: ¿Han existido luchas de máscara vs máscara en la empresa estadounidense?
21:53 Therians en la UNAM: convocan primera reunión en CU y esto es lo que se sabe
21:30 Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
21:28 Galatasaray vs Juventus: ¿se enfrentan en un crucial duelo de Champions League
21:26 Chivas remonta y golea a Atlas de cara al Clásico Nacional ante América
21:10 Santos, en crisis: Así ha sido la debacle del club lagunero en el último año
Tendencia
1
Contra Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: autos que no salen el martes 17 de febrero
2
Futbol Toluca crece en afición y deja atrás a Rayados y Tigres
3
Contra Gaby ‘N’ es vinculada a proceso por homicidio de motociclista: podría enfrentar hasta 50 años de cárcel
4
Futbol ¿América en crisis? Las Águilas realizan encerrona tras derrota en el Clásico Nacional
5
Futbol ¿Se va de Chivas? Proponen a Gabriel Milito como presidente de Independiente
6
Futbol América se despide de figura y dice adiós a importante atacante a mitad del Clausura 2026
Te recomendamos
Checo Pérez con Cadillac durante la pretemporada en Bahréin | AP
Fórmula 1
16/02/2026
F1 2026: Checo Pérez va por récord de histórico piloto brasileño en su regreso a la parrilla
¿Puede Obed Vargas jugar la Champions League a pesar de no jugar la Fase de Liga?
Futbol
16/02/2026
¿Puede Obed Vargas jugar la Champions League a pesar de no jugar la Fase de Liga?
Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
Contra
16/02/2026
Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
¿Aparece el primer therian en México en Sonora? Esto es lo que se sabe del caso en Navojoa
Contra
16/02/2026
¿Aparece el primer therian en México en Sonora? Esto es lo que se sabe del caso en Navojoa
WWE: ¿Han existido luchas de máscara vs máscara en la empresa estadounidense?
Lucha
16/02/2026
WWE: ¿Han existido luchas de máscara vs máscara en la empresa estadounidense?
Therians en la UNAM: convocan primera reunión en CU y esto es lo que se sabe
Contra
16/02/2026
Therians en la UNAM: convocan primera reunión en CU y esto es lo que se sabe