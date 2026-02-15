¡Renovados! Santos Laguna estrena nueva imagen en duelo ante Mazatlán

Santos Laguna sorprendió a su afición al anunciar en redes sociales la renovación de su emblemática mascota, el Guerrero, cuya nueva imagen será presentada oficialmente durante el duelo ante Mazatlán correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.

En un video el Guerrero aparece recorriendo distintos puntos icónicos del club mientras recibe muestras de cariño y reconocimiento. La producción no solo generó expectativa por la nueva botarga, sino que apeló directamente a la nostalgia de la afición, que ha visto crecer a la mascota junto con la historia reciente de la institución.

Habrá cambios en la imagen de la mascota de Santos Laguna l CAPTURA

Agradecimiento de los históricos de Santos Laguna

Uno de los momentos más emotivos del video es la participación de figuras históricas del club, quienes agradecen simbólicamente al Guerrero por su energía y compañía a lo largo de los años. Entre ellos destaca la aparición de Oswaldo Sánchez, referente del equipo y pieza clave en la etapa dorada del conjunto lagunero, quien dedicó palabras de reconocimiento a la mascota.

La narrativa del video resalta una despedida de la imagen actual, resaltando su papel en celebraciones, títulos y momentos inolvidables en el antiguo Estadio Corona. El Guerrero ha sido parte esencial del espectáculo en casa, animando a chicos y grandes en cada jornada.

Jugadores históricos de Santos Laguna agradecen a su mascota l CAPTURA

El club explicó que la renovación busca modernizar la identidad visual de la mascota sin perder la esencia que la ha convertido en un símbolo del equipo. La nueva botarga será presentada oficialmente en el medio tiempo del partido ante Mazatlán, en un evento preparado especialmente para la afición que asista al estadio.

¿Cómo reaccionó la afición?

En redes sociales, los seguidores santistas reaccionaron con mensajes. Algunos compartieron en son de burla, mientras otros especularon sobre los cambios que tendrá la renovada imagen, aunque no faltó la crítica ante los malos resultados.

El duelo ante Mazatlán no solo tendrá implicaciones deportivas en el Clausura 2026, sino que también se convertirá en una fiesta institucional. La directiva planea una activación especial en las gradas y dinámicas con los aficionados para acompañar la presentación del nuevo Guerrero.

Santos Laguna en CU l IMAGO7