Futbol Nacional

¡Top Mundial! Hormiga González, el segundo mejor goleador Sub 23 en todo el mundo

Armando González I IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 16:07 - 15 febrero 2026
El delantero de Chivas se coloca en la elite del futbol con tan solo dos temporadas goleadoras

El ascenso de Armando "Hormiga" González ha dejado de ser una sorpresa local para convertirse en una realidad estadística a nivel global y la joya de Chivas ya puede presumir ser de los mejores delanteros del mundo en su categoría.

Armando 'Hormiga' González celebra gol al América | IMAGO7

Según los datos más recientes de la plataforma especializada Statiskicks, el delantero de las Chivas se ha posicionado como el segundo máximo goleador Sub-23 en todas las primeras divisiones del mundo durante la temporada 2025/26.

Con una efectividad que asusta, el juvenil rojiblanco registra la impresionante cifra de 17 goles en tan solo 24 apariciones. Este rendimiento no solo lo tiene peleando los primeros puestos de la tabla de goleo en la Liga MX, sino que lo coloca en la élite juvenil del fútbol internacional, solo por detrás de Fraser Bryden, delantero del Crusaders en la liga de Irlanda del Norte.

TEMPORADA DE ELITE MUNDIAL

La explosión de la "Hormiga" comenzó a fraguarse en el Apertura 2025, donde se coronó campeón de goleo tras anotar 12 tantos, convirtiéndose en el primer mexicano en lograrlo en torneos cortos desde que lo hiciera Javier "Chicharito" Hernández en 2010.

Lejos de conformarse, González ha mantenido el ritmo en el presente Clausura 2026, donde ya suma anotaciones clave —incluyendo una reciente diana en el Clásico Nacional ante el América— para elevar su cuenta total a 17 goles en el ciclo futbolístico.

Armando 'Hormiga' González celebra su gol contra América en la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Armando 'Hormiga' González celebra su gol contra América en la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO 7

El top mundial de goleadores jóvenes menores de 23 años destaca la regularidad de González frente a ligas de diversos continentes:

Jugador

Liga

Goles

1.- Fraser Bryden (Crusaders)

Irlanda del Norte (Premiership)

19

2.- Armando González (Chivas)

México (Liga MX)

17

Con su último gol ante América, 'Hormiga' González se coloca en la segunda posición de la tabla de goleadores, solamente por detras de Joao Pedro del Atlético de San Luis, luchando por ser bicampeón de goleo de la Liga MX, un hito que pocos delanteros pueden presumir en México.

¿RUMBO AL MUNDIAL 2026?

Este hito estadístico llega en el momento justo. Con la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina y la Selección Mexicana comandada por Javier Aguirre lo tiene en la mira como un candidato a estar en la lista final de 26 jugadores

Armando 'Hormiga' González | IMAGO7
