Vinícius Júnior aprueba el posible regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid

El extremo brasileño se pronunció sobre los rumores que colocan al estratega portugués como el principal candidato para dirigir al Real Madrid. Vinícius Júnior dejó claro que la llegada de José Mourinho sería bien recibida dentro del vestuario para la próxima temporada.

José Mourinho es aprobado por Vini Jr. | AP

La posibilidad de un relevo en la dirección técnica ha generado un gran revuelo en el entorno del futbol internacional recientemente. El jugador carioca no dudó en destacar los beneficios que traería consigo la experiencia y el carácter ganador de un estratega como Mou.

¿Qué dijo Vini Jr. sobre Mourinho?

"Mourinho cambió un poco la historia del club, nos hizo mucho bien", declaró el futbolista a Ibai Llanos para validar la jerarquía del entrenador luso. Con estas palabras, el referente ofensivo de la escuadra blanca abre la puerta de forma pública a un segundo capítulo del técnico.

El factor de la comunicación directa también juega un rol fundamental en esta aprobación por parte de la estrella de la Selección de Brasil. Vinícius Júnior resaltó que el idioma compartido facilitaría enormemente la integración del nuevo proyecto deportivo en la capital española.

Vinicius Jr. marcando doblete con el Real Madrid en LaLiga | AP

"Y con él puedo hablar portugués, entonces mejor", puntualizó el atacante para subrayar la comodidad que siente al interactuar con el timonel. Este detalle no es menor en una plantilla donde la cercanía entre el jefe y el jugador es vital.

Mourinho y la importancia de ser alternativa para el Madrid

José Mourinho llegaría con la misión de emular los éxitos del pasado y potenciar el rendimiento de talentos jóvenes como el propio Vinícius. La afición observa con optimismo esta conexión que promete devolver la intensidad característica a cada partido disputado en el Bernabéu.

El futbol de estufa se calienta con estas declaraciones que colocan al brasileño como el primer gran aliado del entrenador portugués en su retorno.