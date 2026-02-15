Exfigura de Selección Mexicana lanza un rotundo no a naturalizados: “Solo buscan vivir un Mundial”

El exjugador mexicano Héctor Moreno encendió el debate en torno a los futbolistas naturalizados en la Selección Mexicana tras una entrevista concedida a ESPN, donde habló con franqueza sobre cómo percibe el compromiso de algunos jugadores que no nacieron en el país pero que han sido convocados al representativo nacional.

Moreno, con amplia trayectoria en el combinado tricolor, aseguró que el tema no es sencillo y que depende de cada caso particular. Sin embargo, reconoció que en su experiencia ha escuchado comentarios que le generan inquietud respecto a la verdadera motivación de algunos naturalizados al aceptar un llamado.

Héctor Moreno y Miguel Layún contra Arjen Robben en el Mundial Brasil 2014 | IMAGO 7

¿A los naturalizados no les importa el Tri?

“A mí me ha tocado compañeros que son naturalizados y que no ven con buenos ojos a la Selección, solamente la ven para vivir un Mundial. Escuchas comentarios que dicen eso: ‘yo quiero ir a un Mundial’, esa es la realidad”, expresó el zaguero, dejando entrever que para algunos el máximo torneo puede convertirse en un objetivo personal más que en un compromiso con el país.

El exjugador del PSV Eindhoven y de Real Sociedad fue claro al señalar que representar a México implica algo más profundo que disputar una competencia internacional. “Al final no mides lo que uno como mexicano, lo que te representa el portar esa playera, el orgullo de tener esos colores”, enfatizó.

Santiago Giménez en la celebración de la Copa Oro 2023 con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Moreno explicó que para quienes nacieron en México, el significado de la camiseta está ligado a la identidad, la cultura y la historia personal. “Sientes que en verdad naciste en el país, lo que le costó, lo que es, ver el himno… a mí me pasó, te pone la piel chinita del himno”, confesó, describiendo la emoción que le genera escuchar el himno nacional antes de cada partido.

Un momento único

El experimentado defensor también destacó la imagen de la bandera mexicana en lo más alto como un símbolo que va más allá del futbol. Para él, ese momento resume años de esfuerzo y sacrificio, y es lo que impulsa a dejar todo en la cancha sin reservas.

Javier Aguirre l IMAGO7

Sus declaraciones reabren una discusión constante en el entorno del Selección Mexicana, especialmente de cara a futuros procesos mundialistas. El debate gira en torno a si el criterio debe centrarse únicamente en el rendimiento deportivo o también en el arraigo y la identificación con el país.