Ramón Morales habla sobre Fidalgo y los naturalizados en el Tri: "Eso le falta a la Selección"

El posible llamado de Álvaro Fidalgo a Selección Mexicana es un tema que ha causado mucha controversia al respecto, pues muchos de los mexicanos no están de acuerdo con su naturalización y su hipotética convocatoria.

En entrevista para Claro Sports, Ramón Morales, exjugador de Chivas, considera que el llamado del 'Maguito' no es tan necesario, pero también cree que actualmente no hay alguien de tales características.

Ramón Morales previo a las Semifinales de Chivas en 2023 | Imago7

¿Fidalgo es lo que le hace falta al Tri?

Concretamente no es que Ramón Morales no quiera que Fidalgo sea parte de la Selección Mexicana, simplemente considera que hay algunos otros jugadores que podrían ser parte de una convocatoria, pues admira sus cualidades, pero prefiere a alguien 'de casa'.

Yo sí creo que eso es lo que le falta a la selección. Ojalá y hubiera un mexicano de esas características. Creo que ahorita no lo hay y Fidalgo tiene esa circunstancia

Ramón Morales junto a Pavel Pardo y Marcelo Michel Leaño | Imago7

'Ramoncito' ha destacado algunas características del 'Maguito', tales como "su visión de campo para conectar de una zona de medio campo hacia la última zona", agregando que no cree que haya nadie actualmente en el plantel mexicano que pueda hacerlo.

Naturalizados "que sientan el país"

Ramón Morales también recordó que cuando a él le tocó jugar los Mundiales de Corea-Japón en 2002 y Alemania en 2006, estuvo en el vestidor con algunos jugadores naturalizados, los cuales describió como "jugadores que sí sienten el país", pero mencionó que hay otros que lo hacen por ser algo más conveniente.

Yo sí creo que hay otros que se han naturalizado porque saben que pueden tener la oportunidad de jugar un Mundial y nada más

'Ramoncito' junto a los seleccionados nacionales | Imago7