Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Ramón Morales habla sobre Fidalgo y los naturalizados en el Tri: "Eso le falta a la Selección"

Ramón Morales expresa su opinión acerca de Fidalgo | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 15:32 - 13 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exjugador de Chivas no está completamente de acuerdo con que el nuevo jugador del Betis sea llamado a la Selección Mexicana

El posible llamado de Álvaro Fidalgo a Selección Mexicana es un tema que ha causado mucha controversia al respecto, pues muchos de los mexicanos no están de acuerdo con su naturalización y su hipotética convocatoria.

En entrevista para Claro Sports, Ramón Morales, exjugador de Chivas, considera que el llamado del 'Maguito' no es tan necesario, pero también cree que actualmente no hay alguien de tales características.

Ramón Morales previo a las Semifinales de Chivas en 2023 | Imago7

¿Fidalgo es lo que le hace falta al Tri?

Concretamente no es que Ramón Morales no quiera que Fidalgo sea parte de la Selección Mexicana, simplemente considera que hay algunos otros jugadores que podrían ser parte de una convocatoria, pues admira sus cualidades, pero prefiere a alguien 'de casa'.

Yo sí creo que eso es lo que le falta a la selección. Ojalá y hubiera un mexicano de esas características. Creo que ahorita no lo hay y Fidalgo tiene esa circunstancia
Ramón Morales junto a Pavel Pardo y Marcelo Michel Leaño | Imago7

'Ramoncito' ha destacado algunas características del 'Maguito', tales como "su visión de campo para conectar de una zona de medio campo hacia la última zona", agregando que no cree que haya nadie actualmente en el plantel mexicano que pueda hacerlo.

Naturalizados "que sientan el país"

Ramón Morales también recordó que cuando a él le tocó jugar los Mundiales de Corea-Japón en 2002 y Alemania en 2006, estuvo en el vestidor con algunos jugadores naturalizados, los cuales describió como "jugadores que sí sienten el país", pero mencionó que hay otros que lo hacen por ser algo más conveniente.

Yo sí creo que hay otros que se han naturalizado porque saben que pueden tener la oportunidad de jugar un Mundial y nada más
'Ramoncito' junto a los seleccionados nacionales | Imago7

A quien Morales eligió como uno de los 'buenos nacionalizados' fue a Antonio Naelson 'Sinha', quien actualmente ya tiene hijos mexicanos debido al largo tiempo que se ha mantenido en el país.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Mexico
Últimos videos
Lo Último
16:08 Fernando Quirarte se rinde en elogios para ‘Hormiga’ González y Brian Rodríguez
16:06 Desaparición de Eloy Rosales: qué se sabe del menor visto por última vez tras buscar empleo vía TikTok
15:32 Ramón Morales habla sobre Fidalgo y los naturalizados en el Tri: "Eso le falta a la Selección"
15:30 VIDEO: Padre de familia amenaza a maestro que intentó separar pelea de alumnas frente a secundaria en CDMX
15:25 Fernando Quirarte no tiene favorito para el Chivas vs América del Clausura 2026
15:06 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver FC Juarez vs Necaxa? EN VIVO
15:04 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Atlético de San Luis vs Querétaro?
14:53 Donovan Carrillo tras Final de Juegos Olímpicos: "Fue muy especial, hay Donovan para rato"
14:50 Stefon Diggs se declara inocente por caso de estrangulamiento
14:49 ¿Por qué la Cineteca Nacional se va a paro laboral? Causas y demandas de los trabajadores
Tendencia
1
Otros Deportes Donovan Carrillo brilla en la final del patinaje artístico en Olímpicos de Invierno: Así fue su actuación
2
Futbol América recibe oferta millonaria por Brian Rodríguez desde Europa
3
Futbol Ángel Correa, confundido por localía de Cruz Azul: "No sé cuál es su cancha"
4
Futbol América sufre dos bajas importantes previo al Clásico Nacional ante Chivas
5
Futbol Betis presume a Álvaro Fidalgo con jersey verde en honor a México
6
Futbol Turco Mohamed apunta a dejar el Toluca en el verano
Te recomendamos
Fernando Quirarte se rinde en elogios para ‘Hormiga’ González y Brian Rodríguez
Futbol
13/02/2026
Fernando Quirarte se rinde en elogios para ‘Hormiga’ González y Brian Rodríguez
Desaparición de Eloy Rosales: qué se sabe del menor visto por última vez tras buscar empleo vía TikTok
Contra
13/02/2026
Desaparición de Eloy Rosales: qué se sabe del menor visto por última vez tras buscar empleo vía TikTok
Ramón Morales habla sobre Fidalgo y los naturalizados en el Tri: "Eso le falta a la Selección"
Futbol
13/02/2026
Ramón Morales habla sobre Fidalgo y los naturalizados en el Tri: "Eso le falta a la Selección"
VIDEO: Padre de familia amenaza a maestro que intentó separar pelea de alumnas frente a secundaria en CDMX
Contra
13/02/2026
VIDEO: Padre de familia amenaza a maestro que intentó separar pelea de alumnas frente a secundaria en CDMX
Fernando Quirarte no tiene favorito para el Chivas vs América del Clausura 2026
Futbol
13/02/2026
Fernando Quirarte no tiene favorito para el Chivas vs América del Clausura 2026
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver FC Juarez vs Necaxa? EN VIVO
Futbol
13/02/2026
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver FC Juarez vs Necaxa? EN VIVO