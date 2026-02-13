EXCLUSIVA / ‘Bodas S.A.’: Consuelo Duval y Gisselle Kuri nos cuentan tooodo sobre la nueva serie de ViX

Este viernes 13 de febrero no fue de mala suerte, sino todo lo contrario para Consuelo Duval y Gisselle Kuri, quienes estrenaron por ViX su serie ‘Bodas S.A.’, una comedia de situación que promete risas, caos y una historia madre-hija con la que más de uno se sentirá identificado.

En exclusiva para CONTRA, con Paty Tamez, las actrices compartieron los detalles de este proyecto que llega con 10 episodios y una premisa clara: en el mundo de las bodas, el amor puede ser lo más fácil… lo complicado es sobrevivir al proceso.

La serie sigue a ‘Fannie’ (Gisselle Kuri), quien regresa a casa y termina trabajando para su madre, la wedding planner número uno del país, ‘Silvia Curiel’ (Consuelo Duval). Entre bodas caóticas, sabotajes y heridas familiares, ambas descubren que lo más difícil no es planear bodas… sino convivir.

Gisselle Kuri y Consuelo Duval juntan su talento para darle vida a 'Bodas S.A.' / Especial

El flechazo con ‘Bodas S.A.’

Desde el título, el proyecto atrapó a Consuelo Duval, quien confesó que el guion fue un imán inmediato: “ Yo me emocioné, o sea, creo que llegó a mi vida este proyecto y después pasó un tiempo y luego volvió, entonces dije: ‘ok, éste me está llamando’. Y desde el título, ver el primer texto, dices sí”.

Para Gisselle Kuri, la experiencia fue similar: una lectura que la fue “clavando” cada vez más: “Para mí, pues sí, es que sí, o sea, la empecé a leer y como que me empecé a clavar y a clavar y a clavar más y dije, qué emoción, qué padre. Y hay ciertos momentos que mientras yo leía ya me los estaba imaginando, dije, qué padre, qué diversión poder grabar esto, o sea, poder hacer esto”.

Comedia de situación… sin payasear

Lo que distingue a ‘Bodas S.A.’ de otras producciones del género, según Duval, es que apuesta por la comedia de situación pura, donde el caos nace de lo cotidiano.

La serie que se estrenó en ViX aborda la relación entre madre e hija / Especial

“Es que es una comedia de situación, o sea, cada una de las bodas que ‘Silvia Curiel’ realiza tienen algún problemilla que la ponen jaque o la mismísima hija la ponen jaque y eso es lo que hace divertido, que no saben cómo actuar, que hay que reaccionar rápido. Imagínate que en la boda no llegan las flores el mero día de la boda. Entonces es mucha comedia de situación que es la comedia que a mí me gusta. Me hace muy feliz porque no tienes que payasear. Mientras más en serio lo hagas, mientras más real, másnatural”.

Y sí, las situaciones son más cercanas de lo que parecen.

‘Silvia Curiel’: poder, elegancia y mano dura

Para Consuelo Duval, interpretar a una mujer fuerte en un universo “romántico” fue un regalo actoral que iba y regresaba a sus manos hasta que el proyecto lo pudo agarrar.

“Que las bodas son amores, digo, tienen su lado caótico y todo, pero la verdad es que la novia siempre está pensando que todo es fácil y que todo es lo mejor, pero la señora ‘Curiel’ es una persona dura, o sea, fuerte, en un negocio como de amor. Lo que pasa es que ‘Silvia’ es muy estructurada y sabe perfectamente que tiene un imperio y que es la más buscada, entonces, ella no tiene que andar pidiendo trabajo, el trabajo llega a ella al por mayor, y entonces, a nivel, esta gente que es muy rica, en niveles elevados de dinero, ella se mueve muy bien, entonces, tiene, como una wedding planner, es la responsable absoluta de que la boda sea un éxito, tiene que obviamente blindarse, porque si a la novia que tú describes ahorita, como, ¡ay, es todo amor! La wedding planner es la que tiene la culpa de todo”.

Y no dudó en compararla con un ícono del cine: “el papel es todo, es como mi Miranda Presley, es el sueño de mi vida, el personaje de mi vida que tiene esta elegancia, me encantó que me vieran en un puesto tan poderoso y que haya podido interpretar a ‘Silvia Curiel’”.

‘Fanny’: libertad, rebeldía y una nueva visión del compromiso

Del otro lado está ‘Fanny’, quien llega a romper esquemas y cuestionar las estructuras tradicionales, donde no siempre la relación madre e hija tiene que ser perfecta.

Las actrices nos contaron en exclusiva sobre sus papeles dentro de la comedia / Especial

“Es que no sé si el amor, porque me gustaría separar esas dos cosas, el amor es una cosa, el compromiso y el matrimonio y la boda es otra. Es otra, mi amor. Entonces, creo que ‘Fanny’ va más con este rollo de, el compromiso, la boda, o sea, como que todo eso le parece, pues sí, aburrido, anticuado, en este mundo donde, pues, ahorita buscamos un poquito más de libertad, un amor distinto, una relación distinta, incluso una boda, un matrimonio distinto, o sea, no necesariamente lo tradicional, pues eso creo, o sea, no creo que tenga mucho que ver el amor en sí con lo que es la boda, el matrimonio, el compromiso”.

La serie también explora el miedo a vivir bajo la sombra de una madre exitosa y la necesidad de aprobación.

“Fanny siempre ha tenido como que este miedo de ser la sombra de su mamá, y al mismo tiempo estas ganas como de sí conectar con ella, y como que empieza a abrir caminitos y no sabe ni cómo, porque ella es como súper dura con ella, en toda la vida ha sido así, porque Silvia, su personaje, pues es la matriarca de la familia, la que sacó adelante, la que tiene todo este imperio, y pues siempre ha sido como muy estricta con Fanny, entonces como que a ella le cuesta bastante como que esta estructura que tiene, y llega como con estas ganas de querer demostrarle a su mamá que puede hacerlo sola y que quiere tener un negocio que obviamente no tiene ni pies ni cabeza ni sabe por qué no ha trabajado un día en su vida”, expuso la joven actriz.

La producción ya está disponible desde este viernes por la plataforma de ViX / Especial

Amor, caos y reconciliación