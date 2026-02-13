Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Carlos Reinoso defiende a Henry Martín: "Me da tristeza que lo critiquen; he hecho cosas que otros no"

Reinoso considera excesivas las críticas para Henry | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 17:04 - 13 febrero 2026
Uno de los máximos ídolos del americanismo no está a favor de que el delantero y capitán de las Águilas reciba comentarios negativos de su rendimiento

Sin duda alguna, una voz autorizada en América es Carlos Reinoso, quien fuera campeón de liga y que actualmente se desempeña como analista en algunos juegos de TUDN.

'El Maestro', estuvo recientemente como invitado de una entrevista para Fox Sports México con Óscar Guzmán, quien lo cuestionó acerca de varios temas personales , pero también muchos referidos a las Águilas, equipo al que le tiene un profundo aprecio.

Reinoso en su etapa como entrenador de Correcaminos | Imago7

Malos tratos para el Capitán

Uno de los temas que se tocaron dentro de la entrevista fue acerca del actual capitán de América: Henry Martín, quien ha recibido muchas críticas por su baja de juego después de haber sido tricampeón. El exjugador chileno asegura no estar de acuerdo con dichas críticas, pues considera que por la trayectoria que tiene el yucateco "puede hacer lo que quiera".

Me da tristeza que los americanistas critiquen a Henry Martín, cuando él ha hecho cosas muy importantes que muchos futbolistas del equipo a lo largo de la historia no han hecho

Además de esto, el 'Maestro' está seguro que Henry debe quedarse en el América, incluso agregando que en caso de irse, la decisión debe ser completamente de él, pues con los logros en el cuadro azulcrema se ha ganado un lugar "hasta que él quiera".

Mano a mano con Reinoso

Parte de la entrevista también tuvo partes muy personales del exfutbolista chileno, pues ha expresado, como muchas veces en su vida, su amor por el equipo de Coapa, pero la declaración que dio elevó ese cariño a otro nivel.

Cuando yo muera, mis cenizas las van a tirar en el Estadio Azteca

Pero esos, aunque bastantes, no serían los únicos temas referentes al americanismo que se tocaron en la charla, pues, como parte de una dinámica, Guzmán pidió al chileno que le mencionara lo primera que viniera a su mente al recordar a algunos personajes importantes en la historia del club.

Reinoso con Álvaro Fidalgo y Henry Martín | MexSport

Uno de ellos fue José Antonio Roca, a quien reconoció como "su padre" en el tema futbolístico; otro de ellos fue Cristobal Ortega, quien perdiera la vida recientemente y Reinoso se refirió a él como "mi hijo, que además me está esperando en el cielo, porque ya me falta poco". También se refirió a Ortega como "el máximo americanista que ha conocido".

Etiquetas relacionadas:
CF America
