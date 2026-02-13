Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Marco Fabián contrajo matrimonio con Fernanda Contreras con Giovanni dos Santos como testigo

Marco Fabián con Fernanda Contreras l IG:hola_mx
Ramiro Pérez Vásquez 17:40 - 13 febrero 2026
El exjugador de las Chivas reveló cómo se realizó el casamiento

Marco Fabián, exjugador de CD Guadalajara, contrajo oficialmente matrimonio ante la ley con su pareja Fernanda Contreras en la ciudad de Los Ángeles, California; sin embargo, uno de los detalles del recién casados fue la presencia de Giovanni dos Santos, otro exfutbolista, como testigo.

Fabián de la Mora reveló cómo se unió junto a la mujer de sus sueños, en donde destacó que llegó el momento para unirse con la persona que esperaba toda su vida resaltando que ahora estarán enfocados en la boda religiosa. 

“El tiempo para mí es solamente un número, cuando realmente tienes esa seguridad de haber encontrado a esa persona por la que has esperado toda tu vida”, resaltó el canterano del Rebaño en una entrevista con la revista Hola!.

El matrimonio de Marco Fabián y Contreras l IG:hola_mx

Fabián resaltó que como siguiente paso que es la unión religiosa quiere que sea algo más íntimo solo con las personas más cercanas: “Viene el siguiente paso que es nuestra boda religiosa, queremos que sea muy privado, con la gente que realmente ha estado con nosotros, familia y amigos cercanos.”

¿Por qué estuvo Giovanni dos Santos?

Marco Fabián reveló por qué Giovanni dos Santos fue elegido como testigo para formalizar ante la ley este vínculo amoroso, simplemente resaltó que es uno de sus mejores amigos y que gracias a que coincidieron se pudo facilitar el momento. 

“Todo el mundo sabe que es uno de mis mejores amigos de la vida y que me ha dado el futbol: Giovani dos Santos. Coincidió, porque al igual que yo, él siempre está con mil cosas, nos la vivimos arriba de un avión y en los últimos años él está entre México y Estados Unidos. Se dio que él estaba en Los Ángeles”, indicó.

Giovanni dos Santos en Selcción Mexicana l IMAGO7

¿Qué ha sido de Giovanni dos Santos tras retirarse?

A finales del 2025 y con más de cuatro años de haber disputado su último partido como futbolista profesional ‘Gio’ reapareció ante los reflectores en otra faceta del mundo del deporte. A través de redes sociales, circularon un par de fotografías del mexicano que generaron furor, pues se le ve jugando pádel, actividad que ha ganado popularidad en los más recientes años, en la Ciudad de México.

Dos Santos no ha vuelto a pisar el césped desde su salida de América, su último equipo, en 2021. El canterano del Barcelona disputó sus últimos minutos como futbolista en la Jornada 14 del Clausura 2021, fecha en la que las Águilas visitaron a Tigres en el Estadio Universitario.

Giovanni Dos Santos ante Países Bajos l MexSports
