Otros Deportes

Fuerte discusión tras acusación de trampas en los Juegos Olímpicos de Invierno: "Vete al infierno"

Curling es una de las disciplinas de los Juegos Olímpicos de Invierno | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 18:53 - 13 febrero 2026
En los Juegos Olímpicos de Invierno, la tensión a veces sube demasiado. La más mínima irritación puede degenerar en una situación explosiva. Así ocurrió el viernes en el curling.

El partido de curling masculino entre Suecia y Canadá se encendió. Canadá ganó el encuentro por 8-6, pero en el camino hacia la victoria, las acusaciones volaron de un lado a otro.

La competencia de curling trajo varios problemas | AP

Tocando las piedras

El equipo sueco sostenía que un jugador canadiense, Marc Kennedy, había tocado la piedra después de soltarla. Esto está prohibido: una vez que se suelta, la piedra debe dejarse intacta.

Oskar Eriksson, de Suecia, se dirigió al árbitro. Según el periódico sueco Expressen, dijo: "¿Viste eso? ¿Está permitido? ¡Porque si es así, nosotros también lo haremos!" En la discusión que siguió, Suecia acusó a Canadá de hacer trampas. "¿Está permitido esto?", insistió Eriksson.

Rasmus Wranaa del equipo de Suecia | AP

Los jugadores canadienses no tomaron bien la acusación. Expressen relata: "Los jugadores se enzarzaron. Los canadienses afirmaron que el propio Eriksson también había tocado su piedra después de soltarla".

Tras ese altercado, Canadá no se quedó de brazos cruzados. Cada vez que Eriksson era el turno, dos jugadores canadienses se acercaban a él para observar lo que hacía el sueco en la llamada hog line. Los jugadores deben soltar la piedra cuando la parte delantera de esta toca la línea. La comentarista de televisión sueca Eva Lund comentó: "Es realmente triste que hagan esto. Dios mío, qué antideportivo".

"Vete al infierno"

Y a la inversa, los suecos seguían quejándose de que Canadá continuaba tocando la piedra en momentos en que ya no estaba permitido. "Sucede ronda tras ronda", dijo Niklas Edin. Hacia el final del partido, la situación estalló. "Vete al infierno, Oskar", le espetó Kennedy. "Me importa un bledo todo esto".

Suecia y Canadá protagonizaron una pelea por falta a las reglas | AP
