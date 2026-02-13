Turco Mohamed apunta a dejar el Toluca en el verano

Antonio Mohamed apunta a dejar al Toluca en el próximo verano, a pesar de haber protagonizado uno de los años más exitosos en la historia reciente del club. La directiva de los Diablos Rojos reconoce que existe un acuerdo que permitiría su salida si aparece un proyecto que ilusione al estratega argentino y beneficie a ambas partes.

Francisco Suinaga, presidente ejecutivo de la institución, aseguró en entrevista en el programa Línea de Cuatro para TUDN que la relación con el técnico es transparente y sólida, aunque no cerró la puerta a una eventual partida.

No solamente es Boca Juniors, ha tenido otros acercamientos seductores y el prefirió la renovación con nosotros. Estamos muy contentos y es una comunicación muy transparente

Asimismo, dejó claro que el verano será clave para definir el futuro del entrenador.

Si llega el verano y se queda con nosotros, que mejor porque tiene la ilusión de dirigir en el Mundial de Clubes, porque entiende perfectamente lo que representa. Ya veremos lo que pasa más adelante con Mohamed y su estadía en el Toluca

Antonio 'Turco' Mohamed en partido | IMAGO7

Un 2025 de ensueño para el Turco Mohamed

La posible salida del ‘Turco’ se da en el contexto de un año extraordinario. En 2025, Toluca se proclamó bicampeón del futbol mexicano y sumó múltiples títulos bajo la dirección del argentino, quien calificó estos meses como los mejores de su carrera.

El estratega llegó previo al Clausura 2025, torneo en el que Toluca fue líder general, alcanzó la Final y evitó el tetracampeonato de las Águilas del América. Para el Apertura 2025, los escarlatas repitieron como líderes y volvieron a disputar la Final, esta vez imponiéndose a Tigres para consagrarse bicampeones e igualar a Chivas en número de títulos de Liga MX. Además de conseguir el Campeón de Campeones y la Campeones Cup.

Turco Mohamed I IMAGO7

Un técnico acostumbrado al éxito

Con Toluca, Mohamed sumó su quinto campeonato de Liga MX con cuatro equipos distintos: Xolos de Tijuana, América, Rayados de Monterrey y ahora los Diablos Rojos. Además, su trayectoria internacional incluye el ascenso en Argentina con Huracán, una Copa Sudamericana con Independiente y dos títulos con Atlético Mineiro en Brasil.