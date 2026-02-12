Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Rodrigo Dourado calienta el Clásico Nacional: 'América, favorito como siempre'

Rodrigo Dourado en llegada al estadio para duelo de América | MEXSPORT
Aixa Salinas Castillo 16:10 - 12 febrero 2026
Rodrigo Dourado afirmó que América es favorito ante Chivas y aseguró que el equipo azulcrema está listo para ganar el Clásico Nacional

De cara al Clásico Nacional ante las Chivas, el mediocampista de las América, Rodrigo Dourado, no dudó en asumir la responsabilidad y el peso de la historia azulcrema: para él, el conjunto de Coapa parte como favorito.

En zona mixta, el brasileño reconoció la magnitud del duelo más importante del futbol mexicano. “Sabemos la importancia que tiene el clásico de México y la verdad estoy muy motivado y preparado para este partido. Como siempre, América es favorito, viene haciendo cosas más grandes. Sabemos que es un Clásico, pero somos América y vamos por la victoria”, aseguró con determinación.

Dourado destacó que este tipo de encuentros se definen por detalles y subrayó que, aunque el rival ha tenido un buen arranque de torneo, el equipo azulcrema también llega en crecimiento. “Sabemos que el Clásico se define en detalles. Sabemos que Chivas arrancó muy bien el torneo, pero nosotros también estamos agarrando la confianza que necesitamos. Regresaron jugadores importantes, entonces estamos preparados para este partido”, explicó.

Dourado en juego ante Pachuca | MEXSPORT

Hay desgaste físico

El mediocampista también habló del desgaste físico tras una racha intensa de partidos, aunque dejó claro que el plantel está listo. “Nuestro equipo, jugadores y cuerpo técnico saben lo que significa América. Estamos creciendo en la cancha y ahora toca descansar porque venimos de muchos partidos seguidos, pero estamos preparados. Tenemos dos días para descansar y vamos muy listos para el Clásico”, señaló.

Con experiencia en duelos de alta rivalidad en Brasil, Dourado comparó la intensidad de este enfrentamiento con otros clásicos que ha vivido en su carrera. “Es el Clásico más grande de México. En Brasil (Internacional vs Gremio) también me tocó un gran Clásico y sé lo que significa para la afición. Ahora estoy en América y estoy preparado para este partido”, afirmó.

El brasileño durante juego ante Olimpia en Concachampions | MEXSPORT

Además, dejó claro que la mentalidad del equipo es ir partido a partido. “Ayer era el partido más importante del año, ya pasó. Ahora el más importante es Chivas y vamos por este”, comentó.

Compatriotas como refuerzos

Sobre los refuerzos, consideró que elevarán la competencia interna y fortalecerán al plantel en ambas competencias. “Ayudará mucho. Tienen mucha calidad los dos brasileños que llegaron, también Thiago. Tenemos un gran grupo y grandes jugadores. Va a ser difícil para Jardine hacer los onces, pero eso es importante para las dos competencias que tenemos”, apuntó.

Finalmente, reconoció que, aunque será su primer Clásico Nacional, cuenta con el respaldo de compañeros con mayor experiencia en este tipo de partidos. “Brian y Dávila hablan más porque han estado aquí más tiempo, han jugado más Clásicos y saben cómo funciona. Para mí es el primero, pero ya estoy muy enfocado. Ellos arrancaron muy bien el torneo, pero el Clásico es diferente. Somos América y vamos por la victoria. Tienen buenos jugadores, pero ellos también deben tener cuidado con los nuestros”, afirmó.

Marcelo Flores con la Selección Mexicana en la Liga de Naciones de la Concacaf en 2022 | MEXSPORT
Futbol
12/02/2026
¡FIFA aprueba One Time Switch! Tres jugadores de Liga MX cambian de selección en 2026