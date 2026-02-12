Diego Campillo previo al Clásico ante el Club América: “Cuando los veo enfrente me despierta algo”

“Para nosotros todos los partidos son bravísimos porque todos nos juegan siempre a tope. Entonces acá estamos tranquilos, sabemos que es un partido importante, pero no más importante que los que hemos jugado y que los que vamos a jugar. Todos los partidos son iguales para nosotros y los jugamos como una final. Además, nuestra racha el torneo pasado empezó con América y ahí ganamos y se vino un hilo de victorias. Entonces yo creo que es un partido que va a ser fuerte, pero no es especial a diferencia de otros partidos”, agregó.