Futbol

Diego Campillo previo al Clásico ante el Club América: “Cuando los veo enfrente me despierta algo”

Diego Campillo sufrió fractura en el quinto metatarsiano | IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 16:48 - 12 febrero 2026
El mediocampista del rebaño confesó su deseo de vencer a las Águilas y lo que representa el juego que paraliza a México

El defensor del Guadalajara, Diego Campillo, aseguró que el Clásico Nacional ante América es un partido que se vive distinto y que, en su caso, le genera una sensación especial desde fuerzas básicas.

Diego Campillo | MEXSPORT

El zaguero Rojiblanco reconoció que enfrentarse al conjunto azulcrema siempre le ha despertado una motivación extra, una emoción que no ha cambiado con el paso de los años.

“Me tocó desde niño jugar este tipo de partidos, estos Clásicos, y desde niño hay mucha intensidad. Se juegan a tope, me tocó enfrentarlos en Finales, en fase regular, en todo, y sí, desde niño te enseñan que este partido no se puede perder. Siempre lo sentías diferente, la semana se trabaja diferente. Entonces, traigo eso desde niño, que cuando los veo enfrente me despierta algo y no se me ha quitado. Ahora que regresé, creo que el Clásico pasado lo demostramos: sigue ese fuego, esa emoción por jugar un Clásico”, señaló.
Diego Campillo y Zahid Muñoz celebrando

Campillo también recordó que el buen momento que vivió el equipo el torneo pasado comenzó precisamente ante América, aunque dejó claro que internamente no cambian su postura por tratarse de este rival.

“Para nosotros todos los partidos son bravísimos porque todos nos juegan siempre a tope. Entonces acá estamos tranquilos, sabemos que es un partido importante, pero no más importante que los que hemos jugado y que los que vamos a jugar. Todos los partidos son iguales para nosotros y los jugamos como una final. Además, nuestra racha el torneo pasado empezó con América y ahí ganamos y se vino un hilo de victorias. Entonces yo creo que es un partido que va a ser fuerte, pero no es especial a diferencia de otros partidos”, agregó.
Diego Campillo | MEXSPORT

Finalmente, el defensor Rojiblanco descartó cualquier etiqueta de favorito, pese al contexto que rodea al encuentro.

“Favoritos nunca, se compite diferente en un clásico, en la intensidad y todo esto. A nosotros no nos incomoda que nos pongan como favoritos o no favoritos, nosotros vamos a ganar.

“Yo creo que ya no importan los resultados pasados. A lo mejor nosotros tenemos más victorias, vamos más arriba en la tabla, pero los clásicos siempre son buenos, el nivel siempre es bueno. Ellos van a competir igual con nosotros como si fuera una final, nosotros igual, como todos los partidos. Entonces creo que no hay favorito en estos partidos, no existe”, concluyó.

Diego Campillo | IMAGO7
