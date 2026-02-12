Álvaro Fidalgo responde a HH tras su naturalización: ‘Soy un mexicano más’

La polémica en torno a los futbolistas naturalizados volvió a encender el debate en la Selección Mexicana, luego de que Héctor Herrera asegurara que, si estuviera en sus manos, no convocaría a jugadores que no hayan nacido en el país. Las declaraciones del mediocampista del Houston Dynamo no pasaron desapercibidas y encontraron respuesta en Álvaro Fidalgo, actual jugador del Real Betis y elegible para vestir la camiseta del Tri.

Herrera fue claro al expresar su postura en entrevista con TUDN. El exjugador del Porto y Atlético de Madrid afirmó que cada futbolista debería representar a la nación donde nació, más allá del cariño o agradecimiento que pueda sentir por otro país. Aunque reconoció la calidad y el impacto de Fidalgo en el futbol mexicano, dejó claro que no lo llamaría al combinado nacional.

Álvaro Fidalgo fue defendido por Layún | MexSport

Álvaro Fidalgo responde a Héctor Herrera sobre naturalizados en la Selección Mexicana

Lejos de entrar en confrontación, Álvaro Fidalgo adoptó una postura conciliadora. En entrevista con Radio Sevilla, el mediocampista del Real Betis aseguró que entiende la opinión de Herrera y descartó cualquier conflicto personal. El llamado “Maguito” subrayó que existe una buena relación entre ambos y que las diferencias de opinión forman parte del futbol.

Álvaro Fidalgo en su presentación con Betis | X:@ RealBetis

Fidalgo recordó que cuenta con pasaporte mexicano y que, tras cumplir los requisitos legales y completar el cambio de federación ante la FIFA, es elegible para representar a México. “Soy un mexicano más”, expresó el exjugador del América, quien durante cinco años defendió la camiseta azulcrema y se convirtió en referente del club.

El mediocampista también enfatizó que la decisión final no pasa por opiniones individuales, sino por el criterio del entrenador nacional. En ese sentido, dejó claro que Javier Aguirre, actual seleccionador, será quien determine las convocatorias de cara a los próximos compromisos internacionales.

¿Será Fidalgo convocado por Javier Aguirre para la Fecha FIFA?

Con la próxima Fecha FIFA en el horizonte, la expectativa crece en torno a una posible convocatoria de Fidalgo. México enfrentará a Portugal y Bélgica como parte de su preparación rumbo al Mundial de 2026, torneo en el que será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. El desempeño del mediocampista en LaLiga podría ser determinante para recibir el llamado.

Álvaro Fidalgo vivió su primer día como jugador del Betis |@RealBetis

Mientras tanto, el debate sobre los naturalizados sigue generando opiniones divididas entre aficionados y analistas. Algunos consideran que la identidad nacional debe prevalecer, mientras que otros priorizan el talento y el compromiso sin importar el lugar de nacimiento.

En medio de la conversación, Fidalgo también recordó el origen de su apodo. “Maguito” nació en sus primeros años como profesional, cuando su físico más delgado y su calidad con el balón llamaron la atención. Con el tiempo, el sobrenombre se convirtió en una marca personal que lo acompañó en su etapa con el América y ahora en el futbol español.

Así, entre declaraciones cruzadas y respeto mutuo, la posible llegada de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana se mantiene como uno de los temas más comentados rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde cada decisión técnica será clave para el proyecto del Tri.

Álvaro Fidalgo y el último título que levantó | MEXSPORT