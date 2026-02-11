Santiago Giménez lanza mensaje que ilusiona con su regreso a las canchas

Santiago Giménez sigue con su rehabilitación con miras a regresar al terreno de juego lo antes posible. El futbolista mexicano no ve actividad desde octubre, sin embargo, un mensaje en redes sociales ha ilusionado a sus fanáticos con un posible regreso.

El delantero del AC Milan sigue recuperándose de una lesión del tobillo que lo obligó a ser operado poder regresar a optimas condiciones físicas. El tiempo de recuperación tras la intervención quirúrgica esperaba a ser de hasta de cuatro meses, siendo abril cuando pudiera estar de vuelta en las canchas. Sin embargo, quizá pueda regresar antes de lo esperado.

Santiago Giménez | MEXSPORT

El mensaje de Santiago

Esta semana, Santi Giménez compartió varias imágenes en su cuenta oficial de Instagram, donde se le veía dentro del terreno de juego con el uniforme de Milán. En la publicación, el mexicano comentó, "Te extraño… pero ya casi", ilusionando con su posible regreso.

Desde su lesión, Giménez se ha perdido los últimos 15 partidos del club italiano así como los últimos cuatro partidos de la Selección Mexicana. La última vez que vio acción competitiva fue 28 de octubre en el empate de su equipo ante Atalanta.

¿Regresará pronto?

Hace un par de semanas el entrenador del equipo rossonero, Massimiliano Allegri, habló con respecto a la recuperación del delantero mexicano. Aunque no dio fecha para su regreso, el estratega aseguró que aún debe seguir con su rehabilitación y esperan poder contar con él en la recta final de la temporada.

"En cuanto a Giménez, está progresando bien. Sin duda será un gran recurso para el final de la temporada, ya que aún le queda mucho para volver", dijo en conferencia de prensa en enero.

En caso de mantener su estimado tiempo de recuperación, Santi se perdería al menos los próximos siete partidos del Milán, incluyendo el duelo del 8 de marzo ante Inter de Milán por el liderato de la Serie A. Su primer partido podría llegar el 4 de abril ante Napoli.

Santiago Giménez | MEXSPORT

¿Llegará al Mundial?

Ante este panorama, el delantero azteca deberá seguir con su rehabilitación con miras a no sólo regresar con el equipo italiano sino que también con la Selección Mexicana. Con al menos cinco partidos amistosos previo a la Copa del Mundo, el delantero espera poder regresar para ser parte de la convocatoria final.

En caso de no poder estar listo para ser parte de la lista final de Javier Aguirre, el Bebote se perdería su segundo mundial consecutivo luego de que, a pesar de estar en un buen momento futbolístico tras emigrar a Europa para jugar con Feyenoord, Gerardo Martino decidió llevar a Raúl Jiménez por encima de él.