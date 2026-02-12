Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Prisión preventiva para Gaby “N” por muerte de motociclista en Iztapalapa

Dictan prisión preventiva a la enfermera acusada de asesinar a motociclista en Iztapalapa./Fiscalía CDMX
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:03 - 11 febrero 2026
Un juez determinó que la mujer acusada de arrollar y arrastrar a un motociclista en CDMX enfrente el proceso en reclusión; su situación jurídica se definirá en los próximos día

La justicia para la familia de Roberto Hernández parece estar cerca, Gaby "N" la mujer acusada de arrollar y asesinar al hombre en Iztapalapa recibió por parte de un Juez de Control prisión preventiva justificada durante una audiencia realizada este 11 de febrero.

Gaby 'N' fue detenida en Oaxaca luego de cinco semanas prófuga/Fiscalía CDMX

Dictan prisión preventiva por homicidio calificado en CDMX

Un juez de control de la Ciudad de México impuso prisión preventiva justificada a Gaby “N”, señalada por su probable participación en el delito de homicidio calificado en agravio del motociclista Roberto Hernández, en hechos ocurridos en la alcaldía Iztapalapa.

La medida cautelar fue dictada durante la audiencia inicial, por lo que la imputada permanecerá interna en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla mientras continúa el proceso penal.

Roberto murió luego de ser atropellado y arrastrado varios kilómetros por Gaby 'N'/X: @amarilloalarcon

¿Qué ocurrió en Iztapalapa?

Los hechos ocurrieron el 3 de enero de 2026, cuando presuntamente la conductora arrolló al motociclista y lo arrastró varios metros, lo que le provocó la muerte.

Tras el incidente, la mujer fue ubicada y detenida en Ejutla de Crespo, Oaxaca, y posteriormente trasladada a la capital del país para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

Gaby 'N' es señalada de quitarle la vida a Roberto Hernández el pasado 3 de enero/Fiscalía CDMX-X:@tlalnedigital

Qué sigue para Gaby "N"

La defensa de la acusada solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que permitirá ampliar el plazo para preparar la estrategia legal. Por ello, la audiencia donde podría vincularse a proceso a Gaby “N” está programada para el 16 de febrero de 2026.

La audiencia donde podría vincularse a proceso a Gaby “N” está programada para el 16 de febrero de 2026./Fiscalía CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya formalizó la imputación por homicidio calificado, delito considerado grave bajo la legislación local, lo que podría implicar una pena de prisión considerable en caso de que se confirme su responsabilidad.

