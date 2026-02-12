Prisión preventiva para Gaby “N” por muerte de motociclista en Iztapalapa

La justicia para la familia de Roberto Hernández parece estar cerca, Gaby "N" la mujer acusada de arrollar y asesinar al hombre en Iztapalapa recibió por parte de un Juez de Control prisión preventiva justificada durante una audiencia realizada este 11 de febrero.

Dictan prisión preventiva por homicidio calificado en CDMX

Un juez de control de la Ciudad de México impuso prisión preventiva justificada a Gaby “N”, señalada por su probable participación en el delito de homicidio calificado en agravio del motociclista Roberto Hernández, en hechos ocurridos en la alcaldía Iztapalapa.

La medida cautelar fue dictada durante la audiencia inicial, por lo que la imputada permanecerá interna en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla mientras continúa el proceso penal.

¿Qué ocurrió en Iztapalapa?

Los hechos ocurrieron el 3 de enero de 2026, cuando presuntamente la conductora arrolló al motociclista y lo arrastró varios metros, lo que le provocó la muerte.

Tras el incidente, la mujer fue ubicada y detenida en Ejutla de Crespo, Oaxaca, y posteriormente trasladada a la capital del país para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

Qué sigue para Gaby "N"

La defensa de la acusada solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que permitirá ampliar el plazo para preparar la estrategia legal. Por ello, la audiencia donde podría vincularse a proceso a Gaby “N” está programada para el 16 de febrero de 2026.

La audiencia donde podría vincularse a proceso a Gaby “N” está programada para el 16 de febrero de 2026./Fiscalía CDMX