México trabaja más que nadie… pero gana mucho menos, de acuerdo con la OCDE
Datos de la OCDE (2025, con cifras de 2023) muestran que los mexicanos laboran en promedio 2,308 horas al año, la cifra más alta entre los países comparados. Es decir, más horas que en Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania o España.
Sí, México encabeza la lista en tiempo trabajado.
Pero no en salario.
Muchas horas, poco sueldo
Mientras en México se trabajan 2,308 horas al año, en países como:
Alemania se trabajan 1,294 horas
Dinamarca, 1,363
Noruega, 1,388
Reino Unido, 1,499
La diferencia es brutal: en algunos casos, hasta mil horas menos al año.
Ahora viene el golpe más duro.
El salario anual promedio en México es de 20,423 dólares, el más bajo del comparativo.
Para dimensionarlo:
Luxemburgo: 94,447 dólares
Estados Unidos: 82,933 dólares
Australia: 70,736 dólares
Canadá: 69,417 dólares
Alemania: 69,433 dólares
Incluso Alemania, que trabaja mil horas menos al año que México, triplica el ingreso promedio.
El desgaste invisible
Las cifras no hablan de tráfico, de jornadas extendidas, de dobles empleos ni de estrés. Solo muestran algo claro: en México se trabaja más tiempo, pero el ingreso no corresponde al esfuerzo.
La comparación vuelve a encender la conversación sobre productividad, salario digno, condiciones laborales y calidad de vida.