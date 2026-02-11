Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

México trabaja más que nadie… pero gana mucho menos, de acuerdo con la OCDE

México trabaja más horas que otros países, pero tiene uno de los salarios más bajos, según la OCDE. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:54 - 11 febrero 2026
En México se trabaja más que en casi cualquier otro país desarrollado. Pero cuando llega la quincena, el esfuerzo no se ve reflejado igual.

Datos de la OCDE (2025, con cifras de 2023) muestran que los mexicanos laboran en promedio 2,308 horas al año, la cifra más alta entre los países comparados. Es decir, más horas que en Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania o España.

Sí, México encabeza la lista en tiempo trabajado.
Pero no en salario.

México es el país donde más horas se trabajan al año entre las naciones comparadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). / iStock

Muchas horas, poco sueldo

Mientras en México se trabajan 2,308 horas al año, en países como:

  • Alemania se trabajan 1,294 horas

  • Dinamarca, 1,363

  • Noruega, 1,388

  • Reino Unido, 1,499

La diferencia es brutal: en algunos casos, hasta mil horas menos al año.

México es el país donde más horas se trabajan al año entre las naciones comparadas por OCDE. / iStock

Ahora viene el golpe más duro.

El salario anual promedio en México es de 20,423 dólares, el más bajo del comparativo.

Para dimensionarlo:

  • Luxemburgo: 94,447 dólares

  • Estados Unidos: 82,933 dólares

  • Australia: 70,736 dólares

  • Canadá: 69,417 dólares

  • Alemania: 69,433 dólares

Incluso Alemania, que trabaja mil horas menos al año que México, triplica el ingreso promedio.

El ingreso promedio anual en México es de 20,423 dólares. / iStock

El desgaste invisible

Las cifras no hablan de tráfico, de jornadas extendidas, de dobles empleos ni de estrés. Solo muestran algo claro: en México se trabaja más tiempo, pero el ingreso no corresponde al esfuerzo.

Mientras en países europeos se trabaja hasta mil horas menos al año que en México, los ingresos pueden duplicar o incluso cuadruplicar el salario promedio mexicano./ iStock

La comparación vuelve a encender la conversación sobre productividad, salario digno, condiciones laborales y calidad de vida.

