México trabaja más que nadie… pero gana mucho menos, de acuerdo con la OCDE

Datos de la OCDE (2025, con cifras de 2023) muestran que los mexicanos laboran en promedio 2,308 horas al año, la cifra más alta entre los países comparados. Es decir, más horas que en Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania o España.

Sí, México encabeza la lista en tiempo trabajado.

Pero no en salario.

México es el país donde más horas se trabajan al año entre las naciones comparadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). / iStock

Muchas horas, poco sueldo

Mientras en México se trabajan 2,308 horas al año, en países como: Alemania se trabajan 1,294 horas

Dinamarca , 1,363

Noruega , 1,388

Reino Unido, 1,499 La diferencia es brutal: en algunos casos, hasta mil horas menos al año.

Ahora viene el golpe más duro.

El salario anual promedio en México es de 20,423 dólares, el más bajo del comparativo. Para dimensionarlo: Luxemburgo : 94,447 dólares

Estados Unidos : 82,933 dólares

Australia : 70,736 dólares

Canadá : 69,417 dólares

Alemania: 69,433 dólares Incluso Alemania, que trabaja mil horas menos al año que México, triplica el ingreso promedio.

El ingreso promedio anual en México es de 20,423 dólares. / iStock

El desgaste invisible

Las cifras no hablan de tráfico, de jornadas extendidas, de dobles empleos ni de estrés. Solo muestran algo claro: en México se trabaja más tiempo, pero el ingreso no corresponde al esfuerzo.

Mientras en países europeos se trabaja hasta mil horas menos al año que en México, los ingresos pueden duplicar o incluso cuadruplicar el salario promedio mexicano./ iStock