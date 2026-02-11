Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Luis Romo se pierde el Clásico Nacional por desgarro muscular; estará fuera de 4 a 6 semanas

Romo se lamenta en un partido de Chivas del Clausura 2026 | IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 15:32 - 11 febrero 2026
El mediocampista de Chivas abandonó el juego contra Mazatlán por una molestia en la pierna derecha

Chivas sufrirá una baja sensible. Luis Romo queda descartado para el esperado duelo de este fin de semana ante América, después de que presenta un desgarro muscular, lesión que lo obligará a permanecer fuera de actividad.

El mediocampista encendió las alarmas tras presentar molestias físicas en el último juego de Chivas ante Mazatlán, en donde le hizo la seña al cuerpo técnico que se había lesionado, pero indicando que era de mayor gravedad, por lo que abandonó el juego.

Luis Romo, de Chivas, en el duelo ante Mazatlán | MEXSPORT

Después de realizarle los exámenes médicos pertinentes, fuentes cercanas dieron a conocer que el zaguero no solo se perderá el duelo ante América, ya que también estará fuera de actividad de cuatro a seis semanas, debido a que sufrió un desgarro en la parte posterior del muslo derecho.

Aunque en un principio se trató de manejar con cautela, los estudios realizados en las últimas horas confirmaron la existencia la lesión que lo dejó sin posibilidades su participación en uno de los encuentros más importantes del calendario.

Romo iniciará de inmediato un proceso de rehabilitación enfocado en la recuperación progresiva del músculo afectado, con trabajo específico en fisioterapia y readaptación física. El objetivo será evitar recaídas y garantizar que el jugador regrese en plenitud de condiciones para el cierre del torneo.

La ausencia del mediocampista representa un golpe significativo para el equipo. Romo se ha consolidado como una pieza clave en el esquema táctico, destacando por su versatilidad, capacidad de recuperación de balón y criterio en la salida. Además, su experiencia en partidos de alta tensión lo convierte en un elemento fundamental dentro y fuera del terreno de juego.

Luis Romo, jugador de Chivas, previo al partido ante Mazatlán | IMAGO7

La ausencia de Luis Romo, se convertirá en una gran oportunidad para Diego Campillo, futbolista que conoce a la perfección la posesión y entiende el sistema que presenta Gabriel Milito y su cuerpo técnico en el terreno de juego, por lo que el podría ser el elegido para ocupar el lugar de Romo.

