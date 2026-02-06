Gabriel Milito, el DT con mejores números en Chivas en los últimos 15 años
En los últimos 15 años, 18 directores técnicos han pasado por el banquillo de Chivas. De todos ellos, solo uno ha logrado superar el 60 por ciento de efectividad: Gabriel Milito. A pesar de llevar poco tiempo al frente del Guadalajara, el estratega argentino ya ha superado a todos sus antecesores tras sumar 48 puntos de 78 posibles.
Aunque el inicio de su gestión estuvo marcado por críticas constantes y un amplio sector de la afición pedía su salida, Milito logró revertir el panorama con buen funcionamiento colectivo y resultados positivos. Con el paso de los partidos, se consolidó dentro del proyecto deportivo del club y, además, potenció a futbolistas que parecían relegados en el plantel rojiblanco.
Hasta el momento, Gabriel Milito registra 26 partidos dirigidos, con 15 victorias, 3 empates y 8 derrotas, lo que se traduce en una efectividad del 61.53 por ciento, la más alta para un entrenador de Chivas en los últimos 15 años. Con estos números, ha superado a técnicos como Fernando Gago, Veljko Paunović, Ricardo Cadena y Matías Almeyda.
Previo a la llegada de Milito, el entrenador con mejor efectividad en el Guadalajara era Fernando Gago, quien dirigió 38 encuentros, obtuvo 17 triunfos, 11 empates y 10 derrotas, alcanzando una efectividad del 54.39 por ciento, superando en su momento a estrategas como Almeyda y Paunović.
En el segundo puesto de esa lista se encontraba Veljko Paunović, quien estuvo al mando en 44 partidos, con 21 victorias, 8 empates y 15 derrotas, logrando una efectividad del 53.79 por ciento. Más abajo aparecía Ricardo Cadena, con 25 juegos dirigidos, 10 triunfos, 9 empates y 6 derrotas, para una efectividad del 52 por ciento.
El cuarto lugar lo ocupa el histórico Matías Almeyda, quien dirigió 146 partidos, sumó 59 victorias, 46 empates y 41 derrotas, y alcanzó una efectividad del 50.91 por ciento. Aunque no lidera este rubro estadístico, el argentino sigue siendo el más exitoso en la historia reciente del club en cuanto a títulos obtenidos.
Finalmente, dentro del grupo de entrenadores con mejor rendimiento reciente se encuentra el español Óscar García, quien dirigió 12 encuentros, consiguió 5 victorias, 3 empates y 4 derrotas, para una efectividad del 50 por ciento.
Entrenadores de Chivas con la mejor efectividad:
Fernando Gago (2023–2024): dirigió 38 juegos, con 17 victorias, 11 empates y 10 derrotas, alcanzando una efectividad del 54.39%.
Veljko Paunović (2023): estuvo al mando en 44 partidos, consiguió 21 triunfos, 8 empates y 15 derrotas, con una efectividad del 53.79%.
Ricardo Cadena (2022): dirigió 25 encuentros, con 10 victorias, 9 empates y 6 derrotas, obteniendo una efectividad del 52%.
Matías Almeyda (2015–2018): dirigió 146 partidos, con 59 victorias, 46 empates y 41 derrotas, logrando una efectividad del 50.91%.
Óscar García (2024–2025): dirigió 12 encuentros, logró 5 triunfos, 3 empates y 4 derrotas, con una efectividad del 50%.