Contra

¿UNAM está eliminando carreras este 2026? Esto se sabe

La demanda fue tan baja que quedaron lugares libres por parte de los estudiantes / FB: @UNAM.MX.Oficial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 13:11 - 06 febrero 2026
Las autoridades indican que las profesiones tienen baja demanda entre los estudiantes

En pleno 2026, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) podría darle el adiós a tres carreras del Colegio de Letras Modernas y eso ha encendido las alarmas dentro de la Facultad de Filosofía y Letras.

Aunque aún no es oficial, la Dirección General de Administración Escolar ya puso el tema sobre la mesa, luego de revisar la bajísima demanda en algunas licenciaturas: en el ciclo anterior Letras Modernas Alemanas ofreció 27 lugares y solo 15 aspirantes aplicaron. En el caso de Letras Francesas, apenas 21 personas mostraron interés, frente a una oferta de 37 espacios.

El Colegio de Letras Modernas y la Facultad de Filosofía y Letras perderán algunas carreras / FB: @UNAM.MX.Oficial

Carreras bajo la lupa 

La UNAM considera revisar “qué tan indispensable es mantener licenciaturas que ya no despiertan interés entre los estudiantes de bachillerato y su pertinencia en la evolución del mundo globalizado”, pero el Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras no se quedó callado.

“Estas licenciaturas son vitales para el desarrollo de las humanidades en la universidad y en nuestro país”, sentenció el órgano académico en un comunicado.

“El pensamiento crítico es más urgente que nunca. La permanencia de Letras Modernas en la oferta universitaria es imprescindible en un mundo que necesita con urgencia el pensamiento crítico”.
Letras Modernas Alemanas y Letras Francesas podrían desaparecer / FB: @UNAM.MX.Oficial

Solo la UNAM las ofrece así

El Consejo Técnico dejó claro que estas carreras se imparten en su lengua original únicamente en la Facultad de Filosofía y Letras, por lo que su posible desaparición no solo limita la diversidad educativa, también reduce las oportunidades de estudiantes de todo el país que desean formarse en lenguas extranjeras desde una perspectiva literaria y académica.

Y aunque la baja demanda ha hecho sonar las alarmas, el impacto académico de estas carreras es clave para la universidad.

“Han sido en los últimos años responsables de ubicar a nuestra universidad en posiciones altas en los rankings internacionales”, recordó el Consejo Técnico.
Todavía no es un hecho que las carreras vayan a desaparecer / FB: @UNAM.MX.Oficial

TikTok al rescate

Para defender sus carreras, los propios estudiantes se están movilizando en redes sociales. En TikTok han empezado a promover las ventajas de estudiar Letras Modernas Alemanas, Francesas, Portuguesas, Italianas e Inglesas, recalcando que no se necesita dominar el idioma para ingresar, y que estas áreas abren puertas en traducción, subtitulaje, edición, docencia y trabajo cultural.

El mensaje es claro: el cierre de estas licenciaturas sería un golpe a la diversidad académica y cultural de la UNAM, y sus estudiantes están listos para defenderlas, incluso con memes, videos virales y datos que hacen reflexionar.

Etiquetas relacionadas:
Cultura
