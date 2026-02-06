Ty Okada confiesa su amor por Tigres: ‘Me encanta Nahuel Guzmán’

A pocas horas de que se lleve a cabo el Super Bowl LX, uno de los eventos deportivos más importantes del año, uno de sus protagonistas, Ty Okada, apareció frente a las cámaras con una sorprendente declaración que involucra a Tigres, equipo de la Liga MX.

Ty Okada con Seattle

¿Qué dijo Ty Okada?

Durante el día de medios previo al juego entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle, el jugador defensivo confesó ser fanatico del equipo del norte, además de mandar saludos y decir que era gran fan de los jugadores.

“Vamos Tigres. Me encantan los jugadores Nahuel Guzmán y André Gignac”, declaró el jugador de Seattle.

Las palabras de Ty Okada no pasaron desapercibidas en México, especialmente en Monterrey, donde la afición de Tigres tomó con entusiasmo el guiño del jugador de la NFL. En cuestión de minutos, las redes sociales del club se llenaron de comentarios celebrando que una figura internacional reconociera públicamente su simpatía por la institución auriazul.

No es la primera vez que deportistas de otras disciplinas muestran afinidad por equipos de la Liga MX, pero en el marco del Super Bowl LX, la declaración de Okada cobró mayor relevancia. La exposición mediática del evento convierte cualquier comentario en tendencia, y más cuando se trata de una institución con tanta identidad como Tigres.

Nahuel Guzmán durante el partido contra Pachuca

De esta manera, Ty Okada no solo se prepara para disputar uno de los partidos más importantes de su carrera, sino que también se ganó un nuevo sector de seguidores en México. Mientras los Seahawks afinan los últimos detalles para el gran duelo.

¡TYLER OKADA ES TIGRE! 🐯



Todo listo en San Francisco

Luego de una ronda de playoffs llena de sorpresas y emociones, finalmente quedaron definidos los dos equipos que se medirán para poder levantara el trofeo Vince Lombardi en el Levi's Stadium de los 49ers de San Francisco.

Los New England Patriots y los Seattle Seahawks serán los dos protagonistas del Super Bowl LX, mismo que remote estar lleno de sorpresas y emociones tanto dentro como fuera del campo, además de traer un show de medio tiempo que seguro dará mucho de qué hablar.

Seattle Seahawks