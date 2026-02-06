¿Infidelidad? Bianca Censori aclara cómo empezó su romance con Kanye West

Bianca Censori habló claro. La arquitecta australiana, actual esposa de Kanye West, decidió poner fin a las especulaciones y rompió el silencio sobre cómo comenzó su relación con el rapero, aclarando que el romance se dio en plena etapa de divorcio de Kim Kardashian.

En entrevista con Vanity Fair, Censori reveló que su primer contacto con Ye fue profesional. Él la fichó para Yeezy, su marca, cuando aún estaba casado con Kim. Poco después, la chispa romántica apareció. “Fue una simple proximidad”, explicó la arquitecta sobre cómo pasaron de socios creativos a pareja. “Estás pasando tanto tiempo con alguien...”.

Bianca Censori asegura estar enamorada de Kanye West y por eso se casó / IG: @vanityfair

¿Fue infidelidad?

“No me casé con mi marido porque quisiera algún tipo de plataforma”, dijo contundente. “Me casé con él porque lo amo. ¿Eso es lo más cursi del mundo?”, añadió. Su versión ubica el inicio sentimental justo en febrero de 2021, cuando Kim presentó la demanda de divorcio.

Desde entonces, la pareja se volvió inseparable. Se casaron en diciembre de 2022, solo un mes después de que Kim y Kanye oficializaran su separación.

La arquitecta asegura que empezó a salir con YE al final del divorcio con su esposa Kim Kardashian / IG: @biancacensori

“No haría nada que yo no quisiese”

Las apariciones públicas de Bianca, muchas veces con atuendos extremos o transparencias, generaron titulares… y polémica. ¿Ye controla su imagen? Ella lo niega rotundamente.

“Mi esposo y yo trabajamos juntos en mis outfits. Nunca fue como si me ordenaran qué hacer. No haría nada que yo no quisiese”, aseguró. Y aclaró que sus looks provocadores son parte de su arte: “He tenido una obsesión obvia por la desnudez (…) Vivo mi arte”.

Bianca reconoce que el proceso creativo al lado de Kanye puede ser incómodo o incluso "dejar cicatrices", pero asegura que ahora es mucho más consciente del entorno laboral: “Antes de mostrar cualquier imagen explícita, pregunto: ‘¿Tengo tu consentimiento para mostrarte esto?’”.

Sobre sus desnudos afirma que eso no le da pena y su marido los aprueba / IG: @biancacensori

De musa sobria a reina del escándalo

Antes de conocer a West, su estilo era minimalista, sobrio y técnico. Pero desde que entró a Yeezy y se convirtió en su musa, su imagen se radicalizó. Pasó de trajes estructurados a prendas transparentes, piezas mínimas y provocación.

¿Fue todo idea de Kanye? Censori insiste en que no. “Si estuvieras casada con Gianni Versace, ¿no te daría un vestido o algo así?”, bromeó.