Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Kanye West se disculpa por comentarios ofensivos y alega lesión cerebral

Kanye West publicó una carta para disculparse de sus ofensas/X: @PopCrave
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 16:55 - 26 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El cantante publicó una carta en la que asegura que no es nazi y ama a la comunidad judía

Kanye West, ahora conocido como Ye, publicó una carta pública de disculpa en un anuncio pagado en The Wall Street Journal, en la que aborda directamente los comentarios ofensivos y conductas que protagonizó en los últimos años. El mensaje, titulado “To Those I’ve Hurt” (“A quienes he lastimado”), detalla aspectos de su salud física y mental, así como su intención de asumir responsabilidad.

En el texto, Ye explica que parte de su comportamiento estuvo influido por una lesión cerebral traumática que no fue diagnosticada oportunamente. Desde el inicio de la carta señala: “Hace veinticinco años estuve en un accidente automovilístico que me rompió la mandíbula y causó una lesión en el lóbulo frontal derecho de mi cerebro”, añadiendo que el daño más profundo “pasó desapercibido”. Una lesión no detectada durante años Kanye afirma que la lesión no fue correctamente identificada sino hasta 2023, lo que, según sus palabras, derivó en consecuencias graves para su salud mental.

En la carta escribe: “Esa omisión médica causó un daño serio a mi salud mental y llevó a mi diagnóstico de trastorno bipolar tipo I”. El artista explica que el trastorno bipolar tiene mecanismos propios de negación y pérdida de percepción de la realidad: “Cuando estás en un episodio maníaco no crees que estés enfermo. Piensas que los demás exageran”, señala. El deterioro emocional y el arrepentimiento Ye reconoce que, durante ese periodo, perdió contacto con la realidad y tomó decisiones de las que hoy se arrepiente.

El próximo fin de semana Kanye West ofrecerá dos conciertos en CDMX/Grosby

“Dije e hice cosas que lamento profundamente”, escribe, al tiempo que describe sentimientos de miedo, confusión y agotamiento emocional. Uno de los fragmentos más sensibles de la carta aborda el uso de símbolos ofensivos: “En ese estado fracturado me sentí atraído por el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica”. Añade que esas acciones ocurrieron durante momentos de desconexión y conducta impulsiva. Rechazo al antisemitismo En su mensaje, Kanye West es enfático al deslindarse de ideologías de odio. “No soy nazi ni antisemita. Amo a la gente judía”, afirma textualmente.

También expresa arrepentimiento por el impacto de sus actos y asegura estar comprometido con la responsabilidad y el tratamiento. A la comunidad judía y a la comunidad afroamericana les dirige disculpas directas. Sobre esta última escribe: “La comunidad negra es, sin duda, la base de quien soy. Lamento profundamente haberles fallado”. Tratamiento y reconstrucción personal Kanye relata que a inicios de 2025 atravesó un episodio maníaco de cuatro meses que afectó de manera severa su vida personal y profesional.

“Hubo momentos en los que no quería seguir aquí”, reconoce. Señala que, tras tocar fondo, comenzó un proceso de atención médica, terapia y cambios en su estilo de vida. En el cierre de la carta aclara que no busca compasión ni indulgencia: “No pido simpatía ni un pase libre. Aspiro a ganarme su perdón”. También solicita paciencia mientras reconstruye su estabilidad personal.

Próximos conciertos en México

En medio de este contexto, Kanye West mantiene su agenda artística. El próximo fin de semana se presentará en México, con dos conciertos programados para los días 30 y 31 de enero en la Plaza de Toros México, marcando su regreso a los escenarios en el país tras varios años de ausencia. Las presentaciones se darán en un momento clave para el artista, quien asegura estar enfocando su energía en la creación artística y en una etapa de mayor control sobre su salud y su vida personal.

Últimos videos
Lo Último
15:00 El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Christian González en el partido de los Patriots contra Denver en el Campeonato de la AFC | AP
NFL
28/01/2026
El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup