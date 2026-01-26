Kanye West se disculpa por comentarios ofensivos y alega lesión cerebral

Kanye West, ahora conocido como Ye, publicó una carta pública de disculpa en un anuncio pagado en The Wall Street Journal, en la que aborda directamente los comentarios ofensivos y conductas que protagonizó en los últimos años. El mensaje, titulado “To Those I’ve Hurt” (“A quienes he lastimado”), detalla aspectos de su salud física y mental, así como su intención de asumir responsabilidad.

En el texto, Ye explica que parte de su comportamiento estuvo influido por una lesión cerebral traumática que no fue diagnosticada oportunamente. Desde el inicio de la carta señala: “Hace veinticinco años estuve en un accidente automovilístico que me rompió la mandíbula y causó una lesión en el lóbulo frontal derecho de mi cerebro”, añadiendo que el daño más profundo “pasó desapercibido”. Una lesión no detectada durante años Kanye afirma que la lesión no fue correctamente identificada sino hasta 2023, lo que, según sus palabras, derivó en consecuencias graves para su salud mental.

En la carta escribe: “Esa omisión médica causó un daño serio a mi salud mental y llevó a mi diagnóstico de trastorno bipolar tipo I”. El artista explica que el trastorno bipolar tiene mecanismos propios de negación y pérdida de percepción de la realidad: “Cuando estás en un episodio maníaco no crees que estés enfermo. Piensas que los demás exageran”, señala. El deterioro emocional y el arrepentimiento Ye reconoce que, durante ese periodo, perdió contacto con la realidad y tomó decisiones de las que hoy se arrepiente.

El próximo fin de semana Kanye West ofrecerá dos conciertos en CDMX/Grosby

“Dije e hice cosas que lamento profundamente”, escribe, al tiempo que describe sentimientos de miedo, confusión y agotamiento emocional. Uno de los fragmentos más sensibles de la carta aborda el uso de símbolos ofensivos: “En ese estado fracturado me sentí atraído por el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica”. Añade que esas acciones ocurrieron durante momentos de desconexión y conducta impulsiva. Rechazo al antisemitismo En su mensaje, Kanye West es enfático al deslindarse de ideologías de odio. “No soy nazi ni antisemita. Amo a la gente judía”, afirma textualmente.

También expresa arrepentimiento por el impacto de sus actos y asegura estar comprometido con la responsabilidad y el tratamiento. A la comunidad judía y a la comunidad afroamericana les dirige disculpas directas. Sobre esta última escribe: “La comunidad negra es, sin duda, la base de quien soy. Lamento profundamente haberles fallado”. Tratamiento y reconstrucción personal Kanye relata que a inicios de 2025 atravesó un episodio maníaco de cuatro meses que afectó de manera severa su vida personal y profesional.

“Hubo momentos en los que no quería seguir aquí”, reconoce. Señala que, tras tocar fondo, comenzó un proceso de atención médica, terapia y cambios en su estilo de vida. En el cierre de la carta aclara que no busca compasión ni indulgencia: “No pido simpatía ni un pase libre. Aspiro a ganarme su perdón”. También solicita paciencia mientras reconstruye su estabilidad personal.

Próximos conciertos en México