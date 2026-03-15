Efraín Juárez asegura que en su equipo sobran huevos tras empate ante Cruz Azul

Pumas obtuvo un importante empate de 2-2 ante Cruz Azul, en un duelo en el que tuvo que anteponerse a las adversidades de ir abajo con una diferencia de dos anotaciones y la expulsión de Nathan Silva.

¿Qué dijo Efraín Juárez tras el empate ante Cruz Azul?

Tras el empate, Efraín Juárez aseguró que en su equipo no solo hay huevos, sino que sobran. Además, el técnico auriazul no quiso meterse en temas del arbitraje, el cual fue criticado por Nicolás Larcamón, entrenador de La Máquina.

“En este club y en mis conferencias, nunca se habla del arbitraje. Tendré mi opinión y el técnico del otro equipo tendrá la suya, pero en esta institución tan grande, una de las más grandes del país, nunca se habla del arbitraje. Era un festejo con la grada porque se siente orgullosa, y no hacia eso, sino que sobran huevos en este club. Apunten ahí, en este club sobran huevos”, dijo Juárez.

Nicolás Larcamón y Efraín Juárez previo al Pumas vs Cruz Azul | MEXSPORT

Juárez valora la garra de Pumas

Son ya 17 partidos consecutivos con anotación, algo que Juárez valora, especialmente por el contexto de los encuentros, en los que las cosas se han puesto cuesta arriba.

"La realidad es que en un partido que se nos viene cuesta abajo, porque con la expulsión, con la circunstancia, fuimos por el partido corriendo los riesgos necesarios y me quedo muy tranquilo, muy contento.

Keylor Navas, portero de Pumas, ante Cruz Azul | IMAGO7

La realidad es que hoy hay mérito, mérito incansable. Felicitar al equipo, a los jugadores, porque en ningún momento se rindieron, porque aún con las circunstancias adversas, el equipo siempre fue adelante, que creo que hoy lo reconoce nuestra gente”, agregó Efraín Juárez.

El técnico de Universidad Nacional aseguró que su equipo fue mejor durante los primeros minutos del encuentro, sin embargo, su análisis es que los jugadores entran en un estado de ansiedad por no poder anotar.

“Ahora, por lo que me acuerdo, los primeros 15, 20 minutos del equipo son espectaculares. Las primeras dos opciones que tenemos, las opciones de gol, somos nosotros. Después, creo que el equipo se siente tan bien dentro del campo, se siente que está dominando, se siente tranquilo y es cuando el equipo empieza a tener ansiedad porque debemos hacer el gol por cómo estamos jugando”, señaló Juárez.