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Futbol

¡Estás enfermo, Keylor! Navas con extraordinaria atajada para salvar a Pumas de la derrota

Keylor Navas, portero de Pumas, ante Cruz Azul | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 23:56 - 14 marzo 2026
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El arquero tico respondió en los últimos momentos del juego con una jugada de otro planeta

¡El mejor portero de la Liga MX tiene nombre y apellido y es Keylor Navas! El mito tico demostró una vez más que ha sido uno de los mejores fichajes en los últimos años del Club Universidad Nacional y, con una atajada de otro planeta, rescató el empate de los Pumas ante Cruz Azul.

En el último minuto del tiempo agregado, el equipo de Nicolás Larcamón se lanzó con todo al frente en busca de los tres puntos. La Máquina tenía todo a su favor, un hombre de más y piernas frescas, pero los auriazules apelaron a su garra y su raza y estirpe habló por su espíritu.

Keylor Navas y su enferma atajada ante Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO7

Andrés Montaño mandó un centro lleno de veneno al área de los auriazules, que encontró la cabeza de Gabriel 'Toro' Fernández. Sin embargo, el remate del uruguayo fue deficiente, aunque para su fortuna el balón le quedó a placer a Amaury García.

El jugador de 24 años remató en el área chica y sin marca, pero la figura de Navas demostró que es un santo canonizado en Ciudad Universitaria. El mito tico, ídolo del Real Madrid, tuvo una reacción felina y con un manotazo impresionante atajó el disparo del ariete mexicano.

Obligación auriazul: renovar a Keylor Navas

En los últimos días ha surgido el rumor sobre la renovación de Keylor Navas y, aunque el arquero ha dicho en múltiples ocasiones sus deseos de defender el marco auriazul, aún no hay nada concreto.

Las próximas semanas serán vitales para conocer el futuro del arquero tico, pues los rumores es lo único que sostiene esta novela. Keylor Navas y Pumas firmaron un acuerdo por un año en junio del 2025.

Keylor Navas, portero de Pumas, ante Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cómo fue el empate entre Pumas y Cruz Azul?

La historia cambió en el segundo tiempo. Pumas mostró mayor orden y agresividad, lo que le permitió generar más oportunidades frente al arco rival. La presión universitaria dio frutos cuando el árbitro marcó un penalti que Juninho convirtió con seguridad para acercar a los auriazules en el marcador.

Incluso con la expulsión de Nathan Silva, el conjunto dirigido por Efraín Juárez no bajó los brazos. En una jugada accidentada dentro del área cementera, el balón terminó impactando en Willer Ditta, quien marcó en propia puerta y selló el empate de Universidad Nacional, resultado que dejó a Cruz Azul con la sensación de haber dejado escapar una victoria que parecía segura.

Juninho celebra tras marcarle a Cruz Azul | IMAGO7
Juninho celebra tras marcarle a Cruz Azul | IMAGO7
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