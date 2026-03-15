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Futbol

'Hormiga' González se pierde hat-trick en el partido ante Santos con una falla increíble

González se pierde una de las más claras | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 20:59 - 14 marzo 2026
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El delantero del Rebaño Sagrado no aprovechó la oportunidad de acercarse a Joao Pedro en la tabla de goleo

Chivas ha vencido sin problemas a Santos Laguna en el Estadio Akron para continuar con la buena racha en su casa; sin embargo, aunque aportó con dos goles, uno de los temas que tiene que modificar el Rebaño es la contundencia de Armando González.

Durante el segundo tiempo y ya con dos goles en su cuota individual en el partido, la 'Hormiga' cometió una de las fallas más difíciles de creer para la afición del Rebaño, pues el delantero pudo haberse quedado a un solo gol del liderato.

Marín recreó un golazo de taquito de hace algunos torneos | MexSport

Unas por otras

La victoria del Rebaño se dio con un 3-0 conseguido en equipo; de esos tres goles, dos fueron de Armando González, quien vivió otra noche de ensueño a dos años de su debut en contra del mismo rival, Santos Laguna.

Joao Pedro hizo su labor en el partido simultáneo, pues ha llegado con su gol ante los Tuzos a diez goles en el torneo, separándose aún más de sus cercanos perseguidores; es por ello que el delantero número 34 necesitaba de una buena actuación para no dejarlo escapar en el torneo.

Milito abrazando a González tras salir de cambio | MexSport

Corría ya el segundo tiempo cuando una equivocación en zona baja de los laguneros causó que Armando González enfrentara en un mano a mano a Carlos Acevedo; sin embargo, su disparo fue la peor definición del partido, pues terminó pasando muy desviado del marco defendido por el guardameta de los visitantes.

Con esta falla, 'Hormiga' González se ha quedado solamente a dos goles del delantero de San Luis debido a que se queda con solo ocho goles, contrario de Joao Pedro que tiene diez.

En casa no hay pastor de este Rebaño

Guadalajara consiguió su victoria número cuatro en casa después de golear 3-0 a Santos Laguna, quienes siguen en un pésimo momento, pues se mantienen como el último lugar del Clausura 2026 con un solo triunfo en lo que va de competencia.

Los autores de los goles fueron, como ya se ha mencionado, Armando González en dos ocasiones, pero el tercer gol ha sido una calca de uno conseguido por Ricardo Marín en un juego ante Necaxa en 2024.

Armando González, de Chivas, en duelo ante Santos Laguna | MEXSPORT
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