Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡No me lo van a creer! Gianluigi Buffon le ‘pide’ un autógrafo a Tala Rangel

Raúl "Tala" Rangel celebrando el triunfo de la Selección Mexicana ante Islandia l Imago 7 Captura de Chivas
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 11:54 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Rebaño sigue celebrando el triunfo en el Clásico Tapatío… y ahora lo hizo con una publicación que sacó más de una sonrisa entre sus aficionados.

Las Chivas compartieron por sus redes sociales una imagen bastante peculiar, donde el histórico arquero Gianluigi Buffon aparece “pidiéndole” un autógrafo al guardameta rojiblanco Raúl Rangel, mejor conocido como Tala Rangel.

La publicación forma parte del ambiente de celebración que vive el Rebaño después de haber ganado el Clásico Tapatío ante Atlas, resultado que dejó muy buen ánimo dentro del entorno rojiblanco.

Chivas se toma con humor el triunfo

La imagen compartida por el club muestra un montaje en el que Buffon aparece firmando algo mientras Tala Rangel está presente, dando a entender de forma cómica que el legendario arquero italiano estaría buscando el autógrafo del portero de Chivas.

La publicación rápidamente generó reacciones entre los aficionados, quienes tomaron con humor la comparación entre el histórico guardameta europeo y el joven arquero mexicano.

Tala Rangel vive un gran momento con Chivas

Más allá de la broma, Raúl “Tala” Rangel atraviesa un buen momento con el Guadalajara, consolidándose como uno de los jugadores que ha ganado protagonismo dentro del equipo.

Raúl Rangel, portero de la Selección Mexicana | IMAGO7

El arquero ha sido pieza importante en el funcionamiento del conjunto rojiblanco, situación que también ha provocado que la afición lo respalde cada vez más, especialmente después del reciente triunfo en el Clásico Tapatío.

Mientras tanto, Chivas sigue disfrutando del buen ambiente que dejó la victoria ante Atlas… incluso con publicaciones que mezclan futbol, humor y una que otra comparación con leyendas del arco mundial.

Armando González y jugadores de Chivas durante el partido ante Atlas del Clausura 2026 | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
13:30 PlayStation Plus se pone potente: Estos son los juegos que llegarán en marzo
13:13 Luis Ángel Malagón reaparece tras grave lesión que lo dejó fuera del Mundial
13:11 Rodrigo Aguirre no se preocupa por falta de gol con Tigres de cara a partido de Concachampions
12:52 Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
12:48 Ludwika Paleta rompe el silencio tras señalamientos surgidos en podcast de Penitencia
12:47 Nueva credencial del INE incluiría identidad de género y autoidentificación indígena
12:41 Guido Pizarro confirma baja de Fernando Gorriarán con Tigres para Copa de Campeones Concacaf
12:29 Oficial: Travis Kelce vuelve con Kansas City Chiefs para su temporada número 14 en la NFL
12:24 Tala Rangel manda mensaje de apoyo para Luis Ángel Malagón
12:22 Isaac del Toro queda lejos del Top 10 en la Etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026, pero se mantiene líder general
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
PlayStation Plus se pone potente: Estos son los juegos que llegarán en marzo
Contra
11/03/2026
PlayStation Plus se pone potente: Estos son los juegos que llegarán en marzo
Luis Ángel Malagón reaparece tras grave lesión que lo dejó fuera del Mundial
Futbol Nacional
11/03/2026
Luis Ángel Malagón reaparece tras grave lesión que lo dejó fuera del Mundial
Rodrigo Aguirre en su llegada a un partido de Liga MX con Tigres | IMAGO 7
Futbol
11/03/2026
Rodrigo Aguirre no se preocupa por falta de gol con Tigres de cara a partido de Concachampions
Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
Contra
11/03/2026
Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
Ludwika Paleta rompe el silencio tras señalamientos surgidos en podcast de Penitencia
Contra
11/03/2026
Ludwika Paleta rompe el silencio tras señalamientos surgidos en podcast de Penitencia
Nueva credencial del INE incluiría identidad de género y autoidentificación indígena
Contra
11/03/2026
Nueva credencial del INE incluiría identidad de género y autoidentificación indígena