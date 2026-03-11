Verificación de edad requerida
¡No me lo van a creer! Gianluigi Buffon le ‘pide’ un autógrafo a Tala Rangel
Las Chivas compartieron por sus redes sociales una imagen bastante peculiar, donde el histórico arquero Gianluigi Buffon aparece “pidiéndole” un autógrafo al guardameta rojiblanco Raúl Rangel, mejor conocido como Tala Rangel.
La publicación forma parte del ambiente de celebración que vive el Rebaño después de haber ganado el Clásico Tapatío ante Atlas, resultado que dejó muy buen ánimo dentro del entorno rojiblanco.
Chivas se toma con humor el triunfo
La imagen compartida por el club muestra un montaje en el que Buffon aparece firmando algo mientras Tala Rangel está presente, dando a entender de forma cómica que el legendario arquero italiano estaría buscando el autógrafo del portero de Chivas.
La publicación rápidamente generó reacciones entre los aficionados, quienes tomaron con humor la comparación entre el histórico guardameta europeo y el joven arquero mexicano.
Un fan de Rangel 😳😁 https://t.co/XgmLPTVeVS pic.twitter.com/5LygUaSmIc— CHIVAS (@Chivas) March 10, 2026
Tala Rangel vive un gran momento con Chivas
Más allá de la broma, Raúl “Tala” Rangel atraviesa un buen momento con el Guadalajara, consolidándose como uno de los jugadores que ha ganado protagonismo dentro del equipo.
El arquero ha sido pieza importante en el funcionamiento del conjunto rojiblanco, situación que también ha provocado que la afición lo respalde cada vez más, especialmente después del reciente triunfo en el Clásico Tapatío.
Mientras tanto, Chivas sigue disfrutando del buen ambiente que dejó la victoria ante Atlas… incluso con publicaciones que mezclan futbol, humor y una que otra comparación con leyendas del arco mundial.