Contra

Ludwika Paleta rompe el silencio tras señalamientos surgidos en podcast de Penitencia

La famosa es relacionada con otras personas que practican la magia negra / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:48 - 11 marzo 2026
La actriz reaccionó a los ataques en redes luego de que usuarios la relacionaran con ritos satánicos con niños

La actriz Ludwika Paleta reaccionó públicamente a las acusaciones que comenzaron a circular en redes sociales después de un episodio del podcast Penitencia, conducido por la activista Saskia Niño de Rivera.

La polémica surgió luego de que algunos internautas interpretaran que “Beto”, un reo de 36 años entrevistado en el programa, habría hecho referencia a ella al hablar de supuestos vínculos entre figuras del espectáculo y rituales con menores de edad.

Aunque el nombre de la actriz no fue mencionado directamente —pues habría sido censurado—, sí se mencionó el de Carmen Salinas, lo que detonó especulaciones en redes.

El podcast 'Penitencia' causó gran revuelo ante las declaraciones de Beto / Especial

Ludwika Paleta exhibe ataques en redes

Ante la ola de comentarios y mensajes en su contra, Paleta decidió responder en sus redes sociales, donde mostró capturas de pantalla de algunos de los ataques que recibió.

La actriz, esposa del empresario Emiliano Salinas y nuera del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari, también aprovechó la situación para enviar un mensaje contra el acoso digital.

"Sé el cambio que quieres ver en el mundo. No a la violencia digital", publicó en Instagram.

Además de responder a algunos usuarios, la artista bloqueó los comentarios en sus publicaciones recientes, con el fin de frenar los mensajes ofensivos. Hasta ahora, la actriz no ha dado más declaraciones sobre el tema ni ha confirmado si emprenderá alguna acción legal.

Ludwika Paleta no se quiso quedar callada ante la ola de comentarios en su contra / FB: @LudwikaPaleta

El origen de la polémica

Las acusaciones surgieron a raíz del podcast Penitencia, donde el interno identificado como “Beto” (Alberto) lanzó graves señalamientos contra diversas figuras del espectáculo y la política.

Durante la entrevista, el hombre aseguró que desde niño fue entrenado para delinquir y que posteriormente trabajó para personas poderosas dentro de la Cámara de Diputados y el medio artístico.

Beto mencionó que políticos y artistas realizan rituales con menores robados / Especial

Uno de los nombres que generó mayor controversia fue el de Carmen Salinas, sobre quien afirmó que presuntamente compraba niños secuestrados para utilizarlos en rituales.

Hasta el momento, no existe evidencia pública que respalde estas acusaciones, pero la difusión del fragmento provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde varios usuarios comenzaron a especular sobre la identidad de otras personas mencionadas.

Para evitar más mala vibra, Ludwika canceló los comentarios en sus redes sociales / FB: @LudwikaPaleta
