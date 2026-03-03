Hijo de Pepe Aguilar también asegura que Carmen Salinas hacía rituales satánicos: “Puras verdades”

El caso de Carmen Salinas y los señalamientos en su contra por presuntamente realizar ritos satánicos con menores de edad sigue generando polémica.

En esta ocasión, Emiliano Aguilar, hijo del cantante Pepe Aguilar, calificó como “verdades” esas versiones que, según él, ya había mencionado tiempo atrás.

La polémica surgida en el podcast Penitencia sigue dando de qué hablar/YouTube

La acusación en el podcast Penitencia

Hace unos días estalló la controversia en redes sociales, luego de que en un fragmento de un episodio reciente del podcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera, el recluso entrevistado —identificado como Beto— aseguró que trabajó para famosos y políticos entregándoles menores de edad que robaba, los cuales, según su dicho, eran utilizados en rituales satánicos.

Como ejemplo, mencionó a la fallecida actriz Carmen Salinas.

A todas esas personas yo las conozco, sé cómo viven. Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba a los niños e iba y hacía sus sacrificios”, dijo el recluso en la entrevista.

Posteriormente, Saskia Niño de Rivera intentó calmar las críticas y editó la versión original del episodio, eliminando el fragmento en el que se mencionaba a la actriz, fallecida en 2021.

Emiliano Aguilar reaviva la polémica

Sobre estas declaraciones, Emiliano Aguilar —rapero e hijo de Pepe Aguilar, con quien mantiene una relación distante— aseguró que él ya había hablado antes de supuestos ritos satánicos practicados por famosos, pero que nadie lo tomó en serio.

@emilianoaguilaroficial SE LOS DIJE 🤷‍♂️PERO PNCHE RAZA DORMIDA LA NETA🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ AHORA QUE VAN A DECIR ,AQUÍ PURAS VERDADES CONMIGO SIEMPRE 🫡🫡🫡🫡🫡 ♬ original sound - Emiliano Aguilar Oficial

Se acuerdan lo que dije, ahora ya ven todo lo de Carmelita Salinas, ah pues yo estoy loco, ¿verdad?, no sé nada, wachen lo de Carmelita Salinas, lo que andaba haciendo y no nada más ella, pero todos: ‘no Emiliano que anda en sus viajes, que anda bien loco’, ah no, ahí está la tele, el Internet ahorita está en tendencia, no que echaba mentiras, puras verdades conmigo, carnales”, dijo en un video publicado en TikTok.

Recuerdan pleito con Andrés García

Las declaraciones provocaron distintas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios recordaron el conflicto que en 2002 protagonizaron Carmen Salinas y el también fallecido actor Andrés García, quien en su momento lanzó acusaciones contra la actriz.

Carmen Salinas fue una reconocida y querida artista fallecida en 2021/IG: @carmensalinas_56

Carmen Salinas no le reza a Dios, sino al diablo, y yo me voy a encargar de desenmascararla. Ella se hace pasar por buena cuando en realidad es diabólica”, dijo entonces Andrés García.