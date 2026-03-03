Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Hijo de Pepe Aguilar también asegura que Carmen Salinas hacía rituales satánicos: “Puras verdades”

Emiliano Aguilar aseguró que Carmelita Salinas sí hacía rituales satánicos/IG: @emiliano_aguilar.t - @carmensalinas_56
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:28 - 03 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Emiliano Aguilar retomó los señalamientos contra la actriz hechos recientemente en el podcast de Saskia Niño de Rivera

El caso de Carmen Salinas y los señalamientos en su contra por presuntamente realizar ritos satánicos con menores de edad sigue generando polémica.


En esta ocasión, Emiliano Aguilar, hijo del cantante Pepe Aguilar, calificó como “verdades” esas versiones que, según él, ya había mencionado tiempo atrás.

La polémica surgida en el podcast Penitencia sigue dando de qué hablar/YouTube

La acusación en el podcast Penitencia

Hace unos días estalló la controversia en redes sociales, luego de que en un fragmento de un episodio reciente del podcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera, el recluso entrevistado —identificado como Beto— aseguró que trabajó para famosos y políticos entregándoles menores de edad que robaba, los cuales, según su dicho, eran utilizados en rituales satánicos.


Como ejemplo, mencionó a la fallecida actriz Carmen Salinas.

A todas esas personas yo las conozco, sé cómo viven. Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba a los niños e iba y hacía sus sacrificios”, dijo el recluso en la entrevista.

Posteriormente, Saskia Niño de Rivera intentó calmar las críticas y editó la versión original del episodio, eliminando el fragmento en el que se mencionaba a la actriz, fallecida en 2021.

Emiliano Aguilar reaviva la polémica

Sobre estas declaraciones, Emiliano Aguilar —rapero e hijo de Pepe Aguilar, con quien mantiene una relación distante— aseguró que él ya había hablado antes de supuestos ritos satánicos practicados por famosos, pero que nadie lo tomó en serio.

@emilianoaguilaroficial

SE LOS DIJE 🤷‍♂️PERO PNCHE RAZA DORMIDA LA NETA🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ AHORA QUE VAN A DECIR ,AQUÍ PURAS VERDADES CONMIGO SIEMPRE 🫡🫡🫡🫡🫡

♬ original sound - Emiliano Aguilar Oficial

Se acuerdan lo que dije, ahora ya ven todo lo de Carmelita Salinas, ah pues yo estoy loco, ¿verdad?, no sé nada, wachen lo de Carmelita Salinas, lo que andaba haciendo y no nada más ella, pero todos: ‘no Emiliano que anda en sus viajes, que anda bien loco’, ah no, ahí está la tele, el Internet ahorita está en tendencia, no que echaba mentiras, puras verdades conmigo, carnales”, dijo en un video publicado en TikTok.

Recuerdan pleito con Andrés García

Las declaraciones provocaron distintas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios recordaron el conflicto que en 2002 protagonizaron Carmen Salinas y el también fallecido actor Andrés García, quien en su momento lanzó acusaciones contra la actriz.

Carmen Salinas fue una reconocida y querida artista fallecida en 2021/IG: @carmensalinas_56

Carmen Salinas no le reza a Dios, sino al diablo, y yo me voy a encargar de desenmascararla. Ella se hace pasar por buena cuando en realidad es diabólica”, dijo entonces Andrés García.

Ahora, esas palabras han vuelto a cobrar relevancia en medio de la nueva polémica.

Últimos videos
Lo Último
10:53 Shakira llora tras su exitosa presentación en el Zócalo de la Ciudad de México
10:50 Mundial 2026: A 100 días del inicio del torneo, FIFA reveló el poster oficial
10:33 Toluca y Cruz Azul siguen líderes en el ranking de Concacaf; América y Tigres pierden posiciones ante la MLS
10:28 Hijo de Pepe Aguilar también asegura que Carmen Salinas hacía rituales satánicos: “Puras verdades”
10:04 Falcons jugarán en Madrid en 2026
09:41 Rodrygo se rompió el ligamento de la rodilla con Real Madrid y se perderá el Mundial 2026
09:03 La razón por la cual expulsaron a Franco Mastantuono en el partido de Real Madrid contra Getafe
08:46 VIDEO: Filtran imágenes de cómo luce la tumba del Mencho en el panteón
08:18 Números demuestran que Real Madrid ha tenido un peor rendimiento con Álvaro Arbeloa que con Xabi Alonso
07:51 Mexicano en Qatar, exentrenador de porteros en Tigres y Selección, vive explosiones en plena entrevista
Tendencia
1
Futbol ¿Se va del América? André Jardine apunta a nuevo objetivo como DT
2
Futbol FGR cita a Aquivaldo Mosquera, ex capitán del América, por investigación de presunto fraude
3
Futbol ¿Quién será el DT en Rayados tras salida de Torrent?
4
Futbol ¿Tramposo? DT del Tottenham ‘desenmascara’ a Raúl Jiménez por penales en Fulham
5
Futbol César Ramos Palazuelos está 'atrapado' en Qatar por conflicto en Medio Oriente
6
Futbol ¿Se lo roban al Tri? Aficionados españoles piden convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección de su país
Te recomendamos
Shakira llora tras su exitosa presentación en el Zócalo de la Ciudad de México
Contra
03/03/2026
Shakira llora tras su exitosa presentación en el Zócalo de la Ciudad de México
Mundial 2026: A 100 días del inicio del torneo, FIFA reveló el poster oficial
Futbol
03/03/2026
Mundial 2026: A 100 días del inicio del torneo, FIFA reveló el poster oficial
Toluca y Cruz Azul siguen líderes en el ranking de Concacaf; América y Tigres pierden posiciones ante la MLS
Futbol
03/03/2026
Toluca y Cruz Azul siguen líderes en el ranking de Concacaf; América y Tigres pierden posiciones ante la MLS
Hijo de Pepe Aguilar también asegura que Carmen Salinas hacía rituales satánicos: “Puras verdades”
Contra
03/03/2026
Hijo de Pepe Aguilar también asegura que Carmen Salinas hacía rituales satánicos: “Puras verdades”
Falcons jugarán en Madrid en 2026
NFL
03/03/2026
Falcons jugarán en Madrid en 2026
Rodrygo en lamento con la Selección de Brasil | MEXSPORT
Futbol
03/03/2026
Rodrygo se rompió el ligamento de la rodilla con Real Madrid y se perderá el Mundial 2026