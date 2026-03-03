Falcons jugarán en Madrid en 2026

Los emparrillados sigue dando la vuelta al mundo. La NFL ha dado anuncios sorprendentes al anunciar este año partidos oficiales de temporada 2026 que se jugarán fuera de Estados Unidos.

Anuncio oficial del juego de temporada regular de NFL en España | 'X' @realmadrid

Con información de Adam Schefter de ESPN, se dio a conocer que el conjunto de Atlanta ha confirmado que jugará en Madrid un partido de temporada regular, aunque la fecha y el rival todavía están por definirse.

49ers de San Francisco visitarán la Ciudad de México y Australia, Saints de Nueva Orleans visitarán la ciudad de París en Francia y Jacksonville Jaguars irán a Londres, Inglaterra.

George Kittle en el Estadio Azteca en su última visita con los 49ers | IMAGO7

Atlanta Falcons es el cuarto equipo que jugará fuera de los Estados Unidos, la sede de este encuentro será el Estadio Santiago Bernabeú, casa del Real Madrid. Este será el segundo partido de temporada regular que se lleva a cabo en territorio ibérico.

NFL busca una alianza estratégica en España y otros países como parte de un plan para expandir su mercado por el mundo. El proyecto de expansión comenzó en el 2005 y de hecho México fue la primer sede de un juego de futbol americano oficial.

¿Cuál fue el primer partido de NFL en realizarse en España?

Nik Needham celebrando un Touchdown de Miami Dolphins | AP