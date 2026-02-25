Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Los Commanders y Jaguars jugarán en Londres la próxima temporada; Jacksonville disputará dos partidos

Jaguars jugará 2 partidos en Wembley, contando con el récord de la liga con 14 juegos l AP Wembley previo al juego de Rams vs. Jaguars l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez 09:35 - 25 febrero 2026
Los Jacksonville Jaguars están por romper un precedente en la NFL: serán el primer equipo en disputar dos partidos como local en el extranjero en una misma temporada.

La NFL anunció que Jaguars y Washington Commanders fungirán como anfitriones en los tres juegos programados en Londres para 2026. Jacksonville jugará en octubre dos encuentros consecutivos en la capital británica, uno en el mítico Wembley Stadium y otro en el Tottenham Hotspur Stadium.

Por su parte, Washington también será local en el Tottenham Hotspur Stadium, inmueble considerado la casa oficial de la NFL en Reino Unido. Las fechas y rivales se anunciarán más adelante.

Mudanza obligada y apuesta internacional

La decisión de Jacksonville obedece a las remodelaciones de su estadio, que reducirán su capacidad a poco más de 42 mil aficionados en 2026. Para 2027, el equipo tendrá que trasladar la mayoría de sus partidos como local a Orlando, con la posibilidad de disputar hasta tres encuentros internacionales ese año.

Será la tercera ocasión en cuatro temporadas que los Jaguars jueguen partidos consecutivos en Londres, aunque anteriormente habían sido local en uno y visitante en otro. En 2023 vencieron a Atlanta y Buffalo en suelo británico; en 2024 dividieron triunfos ante Chicago y New England, y el año pasado cayeron frente a Los Angeles Rams en Wembley.

Vista del Estadio de Wembley previo al partido de la NFL entre los Rams de Los Ángeles y los Jaguars de Jacksonville l AP
“Londres es, sin duda, nuestro hogar lejos de casa”, afirmó el head coach Liam Coen, destacando el crecimiento de la afición del equipo en Reino Unido.

Desde 2013, Jacksonville ha disputado 14 partidos en Londres (récord en la liga), con marca de 7-7. En 2020 ya estaban programados para jugar dos veces como locales en Gran Bretaña, pero la pandemia canceló los planes.

Jaguars vuelve a Playoffs | AP

Calendario internacional histórico

Washington ha tenido dos experiencias previas fuera de Estados Unidos, incluido un empate ante Cincinnati en 2016 y una derrota en tiempo extra ante Miami en el primer juego de NFL celebrado en Madrid.

La serie londinense es parte de un calendario internacional sin precedentes en 2026, con nueve partidos en cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

Entre los duelos confirmados destacan:

  • San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams en Australia (los 49ers también jugarán en México).

  • Detroit Lions como locales en Alemania.

  • New Orleans Saints serán anfitriones en Francia.

  • Dallas Cowboys jugarán como locales en Brasil.

Aún está pendiente el anuncio del equipo que fungirá como local en España.

Jaguars hará historia en Londres l AP
